CDR.cz - Vybráno z IT

Vědci ukázali materiál, který umí řídit teplo podobně jako čip data

Čtvrtek, 16 Červenec 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Technologie

Zdroj: Shutterstock

Vědci z Osaka Metropolitan University popsali zařízení, které dokáže řídit tepelné záření neobvykle přesně. Kombinuje magnetooptický materiál a GST, díky čemuž může teplo směrovat, přepínat a uchovat nastavení i bez napájení.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Teplo se obvykle nechová tak, jak by si inženýři přáli. Materiál, který dobře pohlcuje záření z určitého směru a při určité vlnové délce, ho zpravidla podobným způsobem také vyzařuje. Tento vztah se označuje jako reciprocita a v praxi omezuje možnosti, jak tepelnou energii nezávisle pohlcovat, vyzařovat nebo směrovat.

Právě tuto vazbu se pokusil obejít mezinárodní tým vedený profesorem Koichim Okamotem a doktorem Shunsukem Muraiem z Graduate School of Engineering na Osaka Metropolitan University. Ve studii publikované 25. června 2026 v časopise Laser & Photonics Reviews popsali zařízení, které má tepelnému záření dát vlastnosti blízké programovatelnému prvku.

Nejde o běžný izolant ani o novou pastu na chlazení procesorů. Výzkum míří do oblasti, kde se pracuje s tepelným zářením, infračerveným světlem a fotonickými strukturami. Autoři studie Ye Ming Qing, Yi Shen, Jun Wu, Shunsuke Murai, Zhaogang Dong a Koichi Okamoto popsali systém s názvem Reconfigurable Giant Nonreciprocity at Near-Normal Incidence via Phase-Change Magneto-Optical Metagratings.

Teplo, které lze přepnout a uložit

Základem návrhu je spojení magnetooptického materiálu a materiálu se změnou fáze označovaného jako GST. Zkratka GST označuje sloučeninu germania, antimonu a telluru, která je známá tím, že může přecházet mezi různými strukturálními stavy. Podobný princip se využívá také u některých paměťových technologií, protože změněný stav může zůstat zachován i po odpojení napájení.

V tomto případě vědci využili GST spolu s magnetooptickou vrstvou tak, aby zařízení dokázalo měnit směr a vlastnosti tepelného záření. Důležité je, že efekt lze podle popisu studie zapínat, vypínat a uchovat. Materiál si tedy může pamatovat zvolený stav podobně, jako si paměťový prvek uchová uloženou informaci.

Shunsuke Murai k tomu uvedl, že se týmu podařilo přimět tepelné záření, aby se chovalo „chytřeji“. Podle něj by funkční model podobného zařízení mohl otevřít cestu k účinnějším infračerveným zářičům, tepelným zařízením, senzorům a fotonickým pamětem.

Podstatné je také to, že nové řešení má fungovat i při téměř kolmém dopadu světla. Starší návrhy podobných nerecipročních systémů často vyžadovaly velmi šikmé úhly dopadu, při kterých klesala účinnost pohlcování i vyzařování. Tým z Osaky uvádí, že jejich metastruktura vykazuje výrazně rozdílnou odezvu podle směru i při úhlu blízkém normále, tedy prakticky při dopadu téměř zpříma.

Diskuze
Tagy: 
věda a technika, fyzika, technologie
Zdroje: 

ScitechDaily.com

nahlásit chybu

Nebezpečný trik na AI programátory: čistý repozitář a skrytý příkaz přes DNS

Výzkumníci z 0DIN popsali útok na Claude Code, který nepotřeboval schovaný malware v repozitáři. Stačila důvěryhodně vypadající chyba, běžný instalační příkaz a AI asistent ochotný problém hned vyřešit.

Tento experiment znepokojuje fyziky: Gravitační konstanta se výrazně změnila

Gravitační konstanta, která určuje sílu přitažlivosti ve vesmíru, znovu neodpovídá očekáváním. Nový experiment amerického institutu NIST ukázal rozdíl oproti starším měřením. Jde o malé číslo, ale velký problém pro fyziku.

GPS možná jednou nebude potřeba. Američtí vědci vytvořili laser budoucnosti

Když se řekne laser, většina lidí si představí úzký paprsek světla, který řeže kov, čte čárové kódy v obchodě nebo pomáhá lékařům při operacích očí. Lasery se tak během posledních desetiletí staly jednou z nejdůležitějších technologií moderní vědy a techniky. Od svého vzniku v 60. letech zásadně proměnily elektroniku, medicínu, telekomunikace i průmysl. Přesto se dnes začíná ukazovat, že klasické světelné lasery možná představují jen první kapitolu mnohem širšího příběhu.

Kosmická loď, která se sama opraví. ESA testuje materiál jako ze sci-fi

Evropští inženýři vyvíjejí materiál, který dokáže ve vesmíru sám odhalit prasklinu a následně ji opravit. Technologie může výrazně prodloužit životnost kosmických lodí a snížit náklady na opakované starty.

V podzemí se dělo něco, co nedávalo smysl. Odpověď přinesla až dešťová voda

Provoz rozsáhlých podzemních prostor představuje z technického hlediska mimořádně náročný úkol. Ať už jde o aktivní důl, nebo výzkumné zařízení vybudované hluboko pod zemským povrchem, inženýři musí nepřetržitě řešit dvě zásadní věci: jednak dostatek čerstvého vzduchu a pak účinné odvádění vody.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi