Větrníky nejsou nevinné. Zůstává za nimi beton, hluk, odpad a mrtví živočichové
Větrné elektrárny se v evropské debatě staly téměř nedotknutelným symbolem čisté energie. Stačí říct Green Deal, obnovitelné zdroje nebo odchod od fosilních paliv a na plakátech se okamžitě objeví bílé větrníky v zelené krajině. Vypadá to jednoduše. Vítr fouká, rotor se točí, elektřina vzniká bez kouře a bez uhlí. Jenže právě v téhle zkratce se ztrácí všechno nepohodlné.
Větrník není romantický mlýn na kopci. Je to průmyslová stavba vysoká často přes 100 metrů, s obřími základy, příjezdovými cestami, kabely, transformátory a technickým zázemím. Tam, kde dřív byl horizont, lesní hřeben nebo výhled do krajiny, najednou stojí pohybující se konstrukce viditelná na kilometry daleko. Politická prezentace zelené energie ráda mluví o emisích. Mnohem méně už mluví o tom, že krajina se kvůli větrným parkům mění v energetickou infrastrukturu.
To je hlavní problém. Veřejnosti se často předkládá jednoduchý příběh: uhlí je špinavé, vítr je čistý. Jenže čistý zdroj by neměl znamenat zdroj bez kontroly, bez pochybností a bez účtu pro přírodu. Větrná elektrárna sice při výrobě elektřiny nevypouští kouř z komína, ale její ekologická stopa nezačíná až po spuštění a nekončí vypnutím turbíny. Za každým strojem jsou tuny betonu, oceli, kompozitních materiálů, doprava, údržba, hluk, dopad na živočichy a nakonec i odpad, se kterým si Evropa bude muset poradit.
Krajina se obětuje první
Nejrychleji si člověk všimne toho, co žádná studie nemusí složitě vysvětlovat. Větrníky krajinu jednoduše mění. A čím jsou větší, tím méně je možné tvrdit, že jde jen o drobný zásah. Moderní turbíny se už nepohybují v měřítku starých technických staveb na vesnici. Jde o obří zařízení, která mohou být vyšší než kostelní věže, rozhledny i mnoho městských dominant.
To je zvlášť citlivé v horských a podhorských oblastech. Tam, kde lidé hledají výhledy, ticho, turistickou hodnotu a pocit přírodní krajiny, působí větrný park jako cizí průmyslový prvek. Nedá se schovat za remízek. Nedá se přetřít na zeleno tak, aby zmizel. Otáčející se lopatky přitahují pozornost neustále. Krajina přestane být klidným prostorem a stane se kulisou energetického provozu.
Zastánci větrné energetiky často říkají, že samotná základna turbíny zabere málo místa. To je ale jen část pravdy. Větrný park nejsou jen ony gigantické stožáry. Potřebuje servisní cesty, manipulační plochy, připojení k síti, bezpečnostní odstupy a techniku pro výstavbu i údržbu. V lese nebo na hřebenech to znamená zásahy do porostů, pohyb těžké techniky a fragmentaci prostředí. Z pohledu mapy jde o několik bodů. Z pohledu krajiny jde o trvalou změnu charakteru celého místa.
Hluk není výmysl odpůrců
Další věc, která se v propagačních materiálech nezdůrazňuje, je hluk. Nejde jen o prosté měření decibelů. Větrné elektrárny vydávají zvuk, který má rytmický charakter. Lidé ho často popisují jako šumění, pulzování nebo hluboké opakující se dunění. Právě pravidelnost a noční vnímání mohou být pro obyvatele v okolí horší než jednorázový hluk z dopravy.
Přehledová studie Ivana van Kampa a kolektivu z roku 2021 v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health uvádí jako nejlépe doložený dopad obtěžování hlukem. U spánku jsou výsledky studií méně jednoznačné, ale autoři nepopírají, že hluk z turbín může být pro část obyvatel významný problém. Jinými slovy, není fér tvrdit, že každý, komu vadí větrník za domem, si potíže vymýšlí.
K tomu se přidává další problém, kterým je stroboskopický efekt. Když sluneční paprsky prochází přes otáčející se lopatky, vzniká pravidelné míhání světla a stínu. V domě, na zahradě nebo v pracovně to může působit velmi rušivě. Nejde o estetickou drobnost. Pokud někdo podobný efekt zažívá opakovaně, může mu zasahovat do běžného života, soustředění i odpočinku. Proto se shadow flicker v řadě zemí řeší při povolování staveb.
Co se týče zdravotních dopadů, oficiální medicínské přehledy nepotvrzují, že by větrné elektrárny způsobovaly rakovinu. Co ale doložené je, jsou problémy právě s obtěžováním hlukem, kvalitou života, vnímáním prostředí a možným rušením spánku u části lidí. To samo o sobě stačí, aby se o vzdálenosti turbín od domů vedla mnohem tvrdší debata.
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Ptáci a netopýři nemají hlas v územním řízení
Větrné elektrárny se rády ukazují jako přátelské k přírodě. Jenže pro některé živočichy jsou rotory skutečné riziko. Nejvíce se mluví o ptácích a netopýrech. Studie publikovaná v roce 2020 v časopise PLOS ONE analyzovala údaje ze severoamerických větrných zařízení a popsala 2 039 nalezených uhynulých ptáků ze 128 druhů a 418 uhynulých netopýrů z pěti druhů. To nejsou dojmy z Facebooku, ale data z odborné práce.
U netopýrů je situace obzvlášť citlivá. Nejde jen o přímý náraz do lopatky. Problém představují i tlakové změny v okolí rotoru. Netopýři se navíc rozmnožují pomalu, takže i ztráty, které se na první pohled nezdají vysoké, mohou být pro lokální populace vážné. Pokud se riziko snižuje tím, že se turbíny v některých obdobích a při určitých rychlostech větru omezují, pak je zřejmé, že je problém skutečný.
U ptáků záleží na lokalitě. Jiné riziko představuje turbína na zemědělské ploše a jiné turbína v migrační trase nebo v oblasti s výskytem dravců. To je důvod, proč nestačí říct: dočasný zdroj rovná se ekologický zdroj. Ekologie není ideologická nálepka. Ekologie je konkrétní místo, konkrétní druhy a konkrétní dopady.
Lopatky nejsou zázračně zelené
Jedna z nejméně pohodlných otázek se týká konce životnosti. Větrná elektrárna není věčná. Až doslouží, zůstane po ní materiál, se kterým se musí něco udělat. Kovové části se recyklují relativně dobře. Lopatky jsou mnohem větší problém.
Vyrábějí se z kompozitních materiálů, často ze skelných nebo uhlíkových vláken spojených pryskyřicemi. Právě tato skladba jim dává pevnost a nízkou hmotnost. Současně ale komplikuje recyklaci. Přehledová práce Waste Management of Wind Turbine Blades z roku 2024 popisuje, že vysloužilé lopatky představují rostoucí odpadový problém. Recyklační metody existují, ale nejsou samozřejmé, levné ani plošně vyřešené.
V praxi mohou lopatky skončit rozřezané, drcené, využité v cementářství, uložené nebo přepracované na jiné výrobky. To ale nezní jako dokonalý kruh čisté ekonomiky. Zní to spíš jako další průmyslový odpad, který zelená politika dlouho odsouvala na okraj debaty. A čím více větrníků Evropa postaví, tím více bude za pár desetiletí řešit, co s jejich vysloužilými díly.
Další věc je pak eroze povrchu lopatek. Studie Leonida Mishnaevského z roku 2024 v časopise Energies se zabývá únikem částic z povrchových vrstev lopatek v důsledku opotřebení. U dánských větrných turbín odhaduje emise polyuretanu v řádu tun ročně. Autoři zároveň upozorňují, že téma bývá ve veřejném prostoru nejen zveličováno, ale i naopak příliš zlehčováno. Přesně proto se má zkoumat, ne zametat pod koberec.
Čistá energie, ale špinavě zjednodušený příběh
Větrné elektrárny mohou vyrábět elektřinu bez přímého spalování uhlí nebo plynu. To je fakt. Stejně tak je ale fakt, že nejsou bez následků. Mění krajinu, ruší část obyvatel, zabíjejí ptáky a netopýry, vytvářejí obtížně recyklovatelný odpad, potřebují beton, ocel, dopravu, servisní cesty a nové síťové kapacity. Tohle všechno patří do účtu, který se v politických sloganech často neukazuje.
Green Deal a evropská zelená politika pracují s obrazem čisté budoucnosti. Jenže budoucnost není čistá jen proto, že na plakátu není komín. Pokud se kvůli větrné elektrárně znehodnotí horský hřeben, zhorší život lidem v obci, zasáhne se do biotopu chráněných druhů a za třicet let zůstane hromada kompozitního odpadu, pak nejde o bezbolestné řešení. Jde o přesunutí problému jinam či rovnou nenávratné zhoršení.
Právě proto by se mělo mluvit méně o víře v zelené symboly a víc o konkrétních dopadech. Větrník není automaticky zlo. Ale není ani svatý grál. Pokud má někde stát, musí být jasné, proč právě tam, jak daleko od domů, jaký bude mít dopad na krajinu, jak se ochrání ptáci a netopýři, co se stane s lopatkami po skončení životnosti a kdo ponese odpovědnost, když se sliby ukážou jako příliš optimistické.
Nejhorší možný přístup je tvářit se, že kdo upozorňuje na negativa, je nepřítel přírody. Ve skutečnosti může být opak pravdou. Ochrana přírody nezačíná slepou podporou každé zelené technologie. Začíná tím, že se přestanou opakovat reklamní fráze a začne se poctivě počítat, co všechno za takzvaně čistou energií zůstává.