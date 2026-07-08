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Vlny vyplavily na pobřeží podivné vesmírné koule. Lidé se jich nesmí dotýkat

Středa, 8 Červenec 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Vesmír, Kosmonautika a letectví
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Zdroj: Shutterstock

Na pláži Forrest Beach v australském Queenslandu se objevily podivné kovové koule. Australská kosmická agentura uvedla, že jde nejspíš o tlakové nádoby z cizího raketového tělesa, které nedávno vstoupilo do atmosféry.
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Obyvatelé severovýchodní Austrálie řeší nález, který na první pohled připomíná scénu ze sci-fi filmu. Na pláži Forrest Beach v Queenslandu se během víkendu objevilo několik velkých kovových koulí. Australská kosmická agentura nyní uvedla, že předměty nejspíš pocházejí z cizího raketového tělesa, které nedávno zaniklo při návratu do atmosféry.

Podle agentury nalezené objekty „vypadají jako tlakové nádoby z kosmické nosné rakety“. Jejich tvar, materiál i místo nálezu mají odpovídat odpadu z raketového stupně, který se po zániku na oběžné dráze dostal zpět k Zemi. Úřady zatím veřejně nepotvrdily, ze které země nebo konkrétního startu trosky pocházejí. Austrálie proto jedná s mezinárodními partnery, aby bylo možné původ objektů formálně ověřit.

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Záhadný nález na pobřeží Queenslandu

Forrest Beach leží na severovýchodě Austrálie u Korálového moře, nedaleko města Ingham. Právě tam místní obyvatelé narazili na zvláštní kulovité předměty, které následně převzaly úřady. Podle australských médií bylo v oblasti nalezeno celkem šest kusů podezřelého vesmírného odpadu.

Na místo se zapojily orgány státu Queensland, Národní agentura pro mimořádné události i Australská kosmická agentura. Ta zároveň varovala veřejnost, aby se podobných předmětů nedotýkala. I když mohou vypadat neškodně, vesmírný odpad může obsahovat zbytky paliva, tlakové systémy nebo materiály, u kterých není na první pohled jasné, zda nepředstavují riziko.

Takzvané tlakové nádoby se v raketách používají například pro uchovávání plynů nebo kapalin pod vysokým tlakem. Právě tyto části často přežijí extrémní teploty při průletu atmosférou lépe než tenčí konstrukční prvky. Po dopadu do oceánu navíc mohou plavat a mořské proudy je mohou po čase zanést až na pobřeží.

Australská kosmická agentura zatím původ trosek formálně nepotvrdila. Uvedla pouze, že má vytipovaný pravděpodobný zdroj a jedná s mezinárodními partnery. V úvahách se objevují i nedávné čínské starty raket z rodiny Long March, například Long March 6 nebo Long March 8A. Samotná časová blízkost ale nestačí k tomu, aby bylo možné nalezené objekty bezpečně přiřadit ke konkrétní misi.

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Tagy: 
vesmír, letectví a kosmonautika, raketa
Zdroje: 

Space.com

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