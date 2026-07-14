Vyjednavač ransomwaru zradil vlastní klienty, spolupracoval s vyděrači
Když firmu zasáhne ransomware, bývá to jeden z nejhorších scénářů. Nefungují systémy, hrozí únik dat, stojí provoz a vedení musí rychle rozhodovat, zda vyjednávat s útočníky. Právě v takové chvíli si některé společnosti najímají specializované vyjednavače. Mají znát taktiku hackerů, uklidnit situaci a hlavně zabránit tomu, aby oběť zaplatila víc, než musí.
Angelo Martino měl být přesně tímto člověkem. Pracoval pro společnost DigitalMint a zastupoval firmy, které se staly obětí ransomwaru. Jenže podle amerických úřadů se z člověka najatého na ochranu stal někdo, kdo oběti tajně poškodil ještě víc. Soud ho 9. července 2026 poslal na 70 měsíců do vězení.
Útočníci věděli, kolik si mohou říct
Martino měl při své práci přístup k informacím, které jsou při vyjednávání naprosto zásadní. Věděl, jakou má napadená firma pojistku, jakou zvolila strategii a kde leží její hranice. Právě tyto údaje měl podle soudních dokumentů předávat lidem napojeným na ransomware BlackCat, známý také jako ALPHV.
Pro útočníky to byla obrovská výhoda. Nemuseli naslepo zkoušet, jak vysoké výkupné oběť unese. Dostávali informace přímo od člověka, který měl stát na opačné straně. Pokud firma tvrdila, že víc zaplatit nemůže, hackeři mohli díky Martinovi vědět, zda je to skutečná hranice, nebo jen vyjednávací taktika.
Podle amerického ministerstva spravedlnosti zaplatilo pět obětí, kterým měl Martino pomáhat, dohromady přes 75 milionů dolarů. Úřady uvedly, že část těchto plateb mohla být vyšší právě kvůli informacím, které vyjednavač tajně poskytoval útočníkům. Mezi poškozenými byly společnosti z finančních služeb, zdravotnictví, maloobchodu, pohostinství a také jedna nezisková organizace.
Na případu je nepříjemné hlavně to, jak obyčejně mohl zvenčí působit. Žádný dramatický hackerský film, žádná složitá technická klička. Prostě člověk, kterému firma v krizové chvíli věřila, posílal citlivé informace druhé straně. A za to měl dostávat podíl z výkupného v kryptoměnách.
Z vyjednavače se stal i útočník
Vyšetřování navíc ukázalo, že Martino podle úřadů nezůstal jen u tajného předávání informací. Spolu s dalšími dvěma muži se měl sám zapojit do ransomwarových útoků. Šlo o Kevina Martina, který také pracoval jako vyjednavač pro DigitalMint, a Ryana Goldberga, incident manažera ze společnosti Sygnia.
Trojice měla získat přístup do systému BlackCat jako takzvaní affiliate partneři. Tak ransomwarové skupiny často fungují. Správci platformy poskytují nástroje, infrastrukturu a značku, zatímco jednotliví útočníci napadají konkrétní oběti. Když někdo zaplatí, zisk se rozdělí.
Podle americké vlády Martino, Martin a Goldberg zaútočili na dalších pět obětí. Jedna společnost z oblasti zdravotnických zařízení zaplatila výkupné 1,2 milionu dolarů. Ostatní sice nezaplatily, ale i tak musely řešit následky útoků, výpadky a náklady na obnovu systémů.
Martino se k vině přiznal. U soudu žádal trest 24 měsíců a odkazoval na spolupráci s vyšetřovateli. Pomohl podle své obhajoby i v případech dvou spoluobžalovaných. Soud ale nakonec zůstal u výrazně tvrdšího trestu. Dostal 70 měsíců vězení, tedy necelých šest let.
Kevin Martin a Ryan Goldberg byli už v dubnu 2026 odsouzeni každý ke čtyřem letům vězení. Martino navíc přijde o část majetku. Vyšetřovatelé mu zabavili kryptoměny a podle soudních dokumentů měl z výnosů nakupovat i dva domy na Floridě, loď a několik vozidel. Po propuštění bude muset část budoucího příjmu odvádět na odškodnění obětí.
BlackCat patřil v posledních letech mezi nejznámější ransomwarové skupiny. Pod označením ALPHV byl spojován s útoky na stovky obětí a výrazně se zapsal i útokem na Change Healthcare v únoru 2024, který způsobil vážné problémy v americkém zdravotnictví. FBI už dříve oznámila, že se jí podařilo narušit část infrastruktury skupiny a získat dešifrovací nástroj pro některé oběti.