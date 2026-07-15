Windows 11 hlásí problém se Secure Bootem. Microsoft raději zastavil část updatů
Microsoft dočasně zablokoval část bezpečnostních aktualizací pro Windows 11. Netýká se to běžných měsíčních oprav systému, ale aktualizace certifikátů Secure Boot, tedy ochrany, která kontroluje důvěryhodnost softwaru ještě před spuštěním Windows. U některých zařízení se totiž ukázalo, že přechod ze starších certifikátů z roku 2011 na novější certifikáty z roku 2023 nemusí kvůli firmwaru proběhnout správně.
Secure Boot je technologie, která má zabránit spuštění neautorizovaného nebo škodlivého kódu při startu počítače. Právě tato fáze je z bezpečnostního hlediska citlivá, protože útok probíhající ještě před načtením operačního systému může být pro uživatele i běžný antivirus hůře rozpoznatelný. Microsoft proto začal připravovat obnovu starých certifikátů, kterým se blíží konec platnosti.
Problém ale není u všech počítačů stejný. Microsoft na stránce podpory uvádí, že pokud Windows Security zobrazí hlášení „Secure Boot is on, but your device is affected by a known issue“, je zařízení ve skupině, kde byla aktualizace dočasně pozastavena. Důvodem je snížení rizika, než Microsoft společně s partnery připraví podporované řešení. Uživatel v takovém případě nemusí dělat žádný zásah, aktualizace by se měla obnovit automaticky, jakmile bude problém vyřešen.
Co hlášení ve Windows skutečně znamená
Důležité je, že nejde o stav, kdy by se měl počítač náhle přestat spouštět. Microsoft výslovně popisuje, že počítače mohou dál fungovat a běžné aktualizace Windows se tím nezastavují. Riziko je spíše dlouhodobé. Pokud zařízení nedostane nové Secure Boot certifikáty, může se postupně zhoršovat jeho ochrana proti budoucím hrozbám na úrovni startu systému.
Uživatelé mohou stav zkontrolovat přímo ve Windows. Stačí otevřít aplikaci Zabezpečení Windows, přejít do části Zabezpečení zařízení a podívat se na sekci Secure Boot. Pokud se zobrazuje pouze informace, že Secure Boot je zapnutý, funkce pravděpodobně pracuje správně. Samotné hlášení ale nemusí vždy ukázat úplný stav certifikátů, proto dává smysl nejdříve doinstalovat všechny čekající aktualizace Windows.
Jiná situace nastává, pokud systém zobrazí informaci, že zařízení nepodporuje automatickou aktualizaci Secure Boot certifikátů kvůli hardwarovým nebo firmwarovým omezením. V takovém případě už může jít o počítač, který výrobce nepodporuje, případně pro něj zatím nevydal potřebný BIOS nebo firmware. Microsoft v takové situaci doporučuje ověřit podporu přímo u výrobce zařízení.
Starší počítače mohou narazit na konec podpory
Celá událost dobře ukazuje, že bezpečnost Windows dnes nezávisí jen na samotném operačním systému. U Secure Bootu hraje zásadní roli také firmware základní desky a podpora od výrobce počítače. Microsoft může dodat aktualizaci přes Windows Update, ale pokud zařízení nemá potřebnou podporu ve firmwaru, nemusí být možné ji bezpečně použít.
Například HP už k přechodu na nové certifikáty zveřejnilo vlastní podporu. Uvádí, že komerční počítače HP vydané od roku 2024 už mají certifikát Windows UEFI CA 2023 připravený z výroby. Starší generace vybraných firemních modelů dostaly nebo dostávají potřebné aktualizace BIOSu podle konkrétní produktové řady. Podobný postup mohou mít i další výrobci.