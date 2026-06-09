CDR.cz - Vybráno z IT

Windows 11 se může snadno zbavit jedné z nejotravnějších věcí

Úterý, 9 Červen 2026 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Windows 11 by mohl dostat změnu, po které uživatelé volají už dlouho. Microsoft údajně testuje možnost vypnout webové výsledky ve vyhledávání a odstranit i doporučení z Microsoft Storu.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Vyhledávání ve Windows 11 má jednoduchý úkol. Najít aplikaci, soubor, nastavení nebo dokument v počítači. Jenže v praxi se často chová jako výkladní skříň služeb Microsoftu. Vedle lokálních výsledků nabízí webové odkazy, návrhy z Bingu a někdy také doporučení z Microsoft Storu. Právě to dlouhodobě vadí uživatelům, kteří nechtějí z nabídky Start dělat malý internetový vyhledávač.

Podle informací, které zveřejnil Darren Allan na TechRadaru s odkazem na Windows Latest, by se to mohlo změnit. Windows Latest tvrdí, že byl přítomen na soukromém setkání testerů Windows 11, kde Microsoft ukázal novou volbu v nastavení. Ta má umožnit vypnout webové výsledky ve vyhledávání. Vedle ní se má objevit také možnost odstranit návrhy směřující na Microsoft Store.

Důležité je dodat, že nejde o veřejně oznámenou funkci v běžné stabilní verzi Windows 11. Podle popisu má jít zatím o interní sestavení, které ještě nebylo uvolněno ani jako standardní náhled pro testery. Windows Latest ale uvádí, že má k dispozici fotografii z prezentace, na níž jsou nové přepínače vidět.

Proč je to větší změna, než se zdá

Microsoft už v posledních týdnech podle dostupných informací upravoval chování vyhledávání tak, aby lokální soubory, aplikace a nastavení dostaly přednost před webovými výsledky. To je příjemný posun, ale pořád neřeší hlavní problém. Webové odkazy v systému zůstávají a pro mnoho lidí představují zbytečný šum.

Nový přepínač by byl mnohem čistší řešení. Kdo chce hledat na internetu, otevře prohlížeč. Kdo hledá ve Windows, obvykle očekává výsledky ze svého počítače. Právě v tom je rozdíl mezi kosmetickou úpravou pořadí výsledků a skutečným návratem kontroly do rukou uživatele.

Zajímavý je také druhý údajný přepínač pro Microsoft Store. Doporučení aplikací v systémovém hledání působí u části uživatelů spíš jako reklama než jako pomoc. Pokud Microsoft skutečně dovolí vypnout i tuto vrstvu, může jít o jeden z těch menších zásahů, které ale v každodenním používání udělají překvapivě velký rozdíl.

Zatím je na místě opatrnost. Microsoft podobné funkce občas testuje, upravuje nebo nakonec vůbec nevydá. Pokud se ale tato možnost opravdu dostane do veřejných testovacích sestavení Windows 11, půjde o jednu z nejrozumnějších úprav poslední doby. Hlavním důvodem je logický fakt, že řeší přesně to, co lidé u systému kritizují nejčastěji, a to je zbytečné vnucování webu, Bingu a obchodních doporučení.

Diskuze
Tagy: 
Windows, Bing, operační systém
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Windows 11 se po aktualizaci restartuje pořád dokola. Microsoft to teď objasnil

V posledních týdnech si řada uživatelů Windows 11 začala všímat zvláštní věci. Běžné měsíční aktualizace, které dříve proběhly během jednoho restartu, najednou trvají déle a některé počítače se při instalaci restartují dvakrát nebo dokonce třikrát. Když se systém restartuje opakovaně, většina uživatelů automaticky předpokládá, že se něco pokazilo, že se aktualizace zasekla nebo že počítač skončil v obávané bootovací smyčce. Microsoft to ale uvedl na pravou míru...

Microsoft tlačí AI do Windows, jenže uživatelé řeší úplně jiné problémy

Windows 11 čekají v roce 2026 velké změny, hlavně kolem umělé inteligence. Jenže zatímco Microsoft tlačí nové kontraproduktivní funkce, uživatelé stále narážejí na staré problémy, které zůstávají bez řešení.

Windows 11 čeká série zásadních vylepšení. Skepse komunity je však veliká

Microsoft v posledních dnech naznačil, že se údajně kolem Windows 11 začíná dít něco opravdu velkého. Podle všeho to nebude jen další pomalý, roky se táhnoucí vývoj, jako je většinou zvykem. Změny mají přijít rychleji, než mnozí čekali, a uživatelé by je měli vidět prakticky okamžitě.

Windows 11 překonal miliardu zařízení rychleji než Windows 10. Jak je to možné?

Microsoft oznámil, že Windows 11 dosáhl hranice jedné miliardy uživatelů a zvládl to rychleji než Windows 10. Přitom ještě nedávno statistiky naznačovaly zpomalení. Jak tato čísla zapadají dohromady a proč nejde o žádný paradox?

Microsoft to přehnal? Nový Start ve Windows 11 působí jako druhá plocha

Nové Start menu ve Windows 11 se postupně dostává mezi uživatele a už teď vyvolává silné reakce. Někteří chválí modernější vzhled, jiní kritizují velikost a omezené možnosti úprav. Diskuze připomíná dobu, kdy Microsoft představil kontroverzní Windows 8.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi