Windows 11 se může snadno zbavit jedné z nejotravnějších věcí
Vyhledávání ve Windows 11 má jednoduchý úkol. Najít aplikaci, soubor, nastavení nebo dokument v počítači. Jenže v praxi se často chová jako výkladní skříň služeb Microsoftu. Vedle lokálních výsledků nabízí webové odkazy, návrhy z Bingu a někdy také doporučení z Microsoft Storu. Právě to dlouhodobě vadí uživatelům, kteří nechtějí z nabídky Start dělat malý internetový vyhledávač.
Podle informací, které zveřejnil Darren Allan na TechRadaru s odkazem na Windows Latest, by se to mohlo změnit. Windows Latest tvrdí, že byl přítomen na soukromém setkání testerů Windows 11, kde Microsoft ukázal novou volbu v nastavení. Ta má umožnit vypnout webové výsledky ve vyhledávání. Vedle ní se má objevit také možnost odstranit návrhy směřující na Microsoft Store.
Důležité je dodat, že nejde o veřejně oznámenou funkci v běžné stabilní verzi Windows 11. Podle popisu má jít zatím o interní sestavení, které ještě nebylo uvolněno ani jako standardní náhled pro testery. Windows Latest ale uvádí, že má k dispozici fotografii z prezentace, na níž jsou nové přepínače vidět.
Proč je to větší změna, než se zdá
Microsoft už v posledních týdnech podle dostupných informací upravoval chování vyhledávání tak, aby lokální soubory, aplikace a nastavení dostaly přednost před webovými výsledky. To je příjemný posun, ale pořád neřeší hlavní problém. Webové odkazy v systému zůstávají a pro mnoho lidí představují zbytečný šum.
Nový přepínač by byl mnohem čistší řešení. Kdo chce hledat na internetu, otevře prohlížeč. Kdo hledá ve Windows, obvykle očekává výsledky ze svého počítače. Právě v tom je rozdíl mezi kosmetickou úpravou pořadí výsledků a skutečným návratem kontroly do rukou uživatele.
Zajímavý je také druhý údajný přepínač pro Microsoft Store. Doporučení aplikací v systémovém hledání působí u části uživatelů spíš jako reklama než jako pomoc. Pokud Microsoft skutečně dovolí vypnout i tuto vrstvu, může jít o jeden z těch menších zásahů, které ale v každodenním používání udělají překvapivě velký rozdíl.
Zatím je na místě opatrnost. Microsoft podobné funkce občas testuje, upravuje nebo nakonec vůbec nevydá. Pokud se ale tato možnost opravdu dostane do veřejných testovacích sestavení Windows 11, půjde o jednu z nejrozumnějších úprav poslední doby. Hlavním důvodem je logický fakt, že řeší přesně to, co lidé u systému kritizují nejčastěji, a to je zbytečné vnucování webu, Bingu a obchodních doporučení.