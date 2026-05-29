YouTube přitvrdí na AI videa. Nové štítky už nepůjde snadno schovat

Pátek, 29 Květen 2026 - 05:00 | Francesco | Sociální sítě, Novinky, AI, Internet

YouTube od května 2026 zpřísňuje označování videí vytvořených nebo výrazně upravených umělou inteligencí. Nové štítky budou viditelnější a platforma je u části obsahu začne přidávat automaticky.
YouTube začíná řešit problém, který už není jen teoretickou debatou technologických firem. Umělá inteligence se za poslední roky posunula tak rychle, že u některých videí běžný divák jen těžko pozná, zda sleduje skutečný záznam, nebo výsledek generativního nástroje. Platforma proto od května 2026 zavádí výraznější označování AI obsahu a zároveň spouští automatickou detekci u videí, ve kterých systémy rozpoznají významné použití fotorealistické umělé inteligence.

Dosud YouTube spoléhal hlavně na samotné tvůrce. Ti měli při nahrávání videa v YouTube Studiu uvádět, zda použili realistický upravený nebo syntetický obsah. Pravidla tohoto typu platforma představila už 18. března 2024. Jenže takové řešení mělo slabinu. Pokud tvůrce použití AI nepřiznal, divák se to často neměl jak dozvědět. A i když označení existovalo, bývalo schované v rozšířeném popisu videa v části „How this content was made“.

Štítek má být vidět hned, ne až po rozkliknutí

Nový systém má být pro diváka srozumitelnější. U klasických videí se označení AI objeví přímo pod přehrávačem nad popisem. U YouTube Shorts se má zobrazovat jako malý překryv přímo ve spodní části videa. YouTube uvádí, že cílem je rychlejší orientace, ne trestání tvůrců. Štítek má divákovi sdělit, že obsah vznikl s výrazným zapojením AI nebo byl významně upraven tak, že může působit realisticky.

Zásadní změnou je automatické označování. YouTube nově využije vlastní interní signály, které mají odhalovat významné použití fotorealistické AI. Pokud tvůrce použití AI neuvede, ale systémy platformy ho rozpoznají, YouTube štítek doplní sám. Firma konkrétní detekční mechanismy detailně nepopisuje, zmiňuje však jasnější případy, například metadata C2PA nebo obsah vytvořený pomocí nástrojů Googlu, mezi které patří například Veo. U takových videí má být označení trvalé.

Tvůrci budou mít možnost opravit chybné označení, pokud se domnívají, že jejich video bylo označeno neprávem. Výjimkou jsou ale případy, kdy štítek vychází právě z metadat nebo z použití AI nástrojů YouTube a Googlu. Tam má být označení pevně dané.

Novinka se netýká úplně každého použití umělé inteligence. YouTube míří především na fotorealistický obsah, který by divák mohl zaměnit za skutečnou osobu, událost, místo nebo scénu. Animovaná videa vytvořená pomocí AI, zjevně nerealistické výstupy nebo videa s drobnými AI prvky se dál mohou zobrazovat pouze s informací v rozšířeném popisu.

