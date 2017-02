10+ tragických konzolí, které jste už nejspíš vymazali z hlavy

10. Sega Nomad

V polovině 90. let měla Sega Game Gear ty nejlepší časy za sebou, proto společnost Sega přišla s handheld konzolí, která pro ni byla jakousi labutí písní. Nešlo o zcela špatný nápad: zkuste si představit konzoli Mega Drive, kterou si můžete vzít kamkoliv s sebou. Mega Drive (Genesis) se všemi jejími hrami a výdrží baterie, srovnatelnou s Game Gearem.

Sega Nomad měla obrovský potenciál stát se královnou mezi šestnáctibitovými přenosnými konzolemi - proč tedy neuspěla? Sega vydala konzoli pouze pro americký trh a prodalo se zhruba „jen“ jeden milion kusů.

Rozlišení 64barevného displeje bylo 320 x 224 pixelů s paletou o šíři 512 barev. Konzoli pohánělo šest tužkových baterií a výdrž se pohybovala mezi dvěma až třemi hodinami. Prodávala se v letech 1995 až 1999.

9. ColecoVision

Nesporným číslem 1 mezi konzolemi byla v počátcích osmdesátých let legendární Atari 2600. Jejímu úspěchu se mohl vyrovnat jen málokterý produkt - a výjimkou nebyla ani konzole od společnosti Coleco.

Podobně jako Intellivision od Mattella pocházela i ColecoVision z dílny výrobce hraček. Obě konzole spojoval také obdobný design. Součástí balení ColecoVision byla i hra Donkey Kong. Zahrát jste si na ni mohli například i Boulder Dash či hry s tématikou Hvězdných válek a Star Treku.

Kamenem úrazu ColecoVision bylo nepříliš šťastné načasování. Systém vyšel v roce 1982, tedy dva roky předtím, než se společnost Coleco zcela rozloučila s videohrami. Konzole disponovala úložištěm o velikosti 8/16/24/32 KB, ovládat se dala joystickem, trackballem, numerickým ovladačem či volantem.

8. Nokia N-Gage

Nokia N-Gage spatřila světlo světa v době, kdy se společnost Nokia vykašlala na telefony se střízlivým designem a začala produkovat přístroje všech myslitelných tvarů, velikostí a podob. Na trhu se udržela jen pár let, nedá se ale říci, že by patřila mezi ty nejhorší handheld konzole vůbec.

Její design nebyl zrovna nejšťastnější, výhodou ale byla například silná podpora produktů třetích stran. Mohli jste si na ní zahrát poměrně širokou škálu her od Call of Duty nebo Warhammer, přes FIFA a Civilizaci až po Tomb Raidera či Sonica.

Problém byl ale v tom, že se Nokia u N-Gage nezaměřila na její herní aspekty a uváděla ji na trh spíše jako telefon. Nokia N-Gage vyšla v roce 2003 a prodávala se do roku 2005. Běžela na tehdy populárním operačním systému Symbian.

7. Řada SG-100 a Master System

Sega vydala svůj systém v roce 1982 a vysloužila si tak titul prvního japonského vývojáře konzolí. Série SG-1000 obsahovala více modelů, z nichž každý byl o něco pokročilejší než jeho předchůdce, přičemž hry byly od samého počátku kompatibilní napříč všemi modely. Konzole přišly na trh kromě Spojených Států i v Japonsku, na Novém Zélandu a v Taiwanu.

Pro Segu ale existovalo obrovské ohrožení v podobě společnosti Nintendo, jejíž FamiCom v roce 1983 v prodejích naprosto předčila populární SG-1000. Poslední aktualizovaný kousek série SG-1000 byl v roce 1986 následován modelem Master System, narazil však na konkurenci v podobě Nintendo Entertainment System, které se bohužel nedokázal vyrovnat.

6. Atari 7800

Společnost Atari Corporation vydala konzoli Atari 7800 v roce 1986. Konzole byla téměř plně kompatibilní s předchozími modely a mohla se chlubit pokročilejší grafikou. Na trhu Atari bohužel narazilo na tehdejšího giganta - společnost Nintendo. Silným konkurentem byla i Sega. S šestnáctibitovými konzolemi se Atari 7800 mohlo jen těžko rovnat.

Výrobu a prodej těchto konzolí společnost ukončila v roce 1992. Jedna věc je jistá: Atari 7800 byla poslední „pořádnou“ konzolí před sérií experimentů jménem Lynx a Jaguar.

5. Sega Saturn

Sega Saturn vyšla v roce 1994 pro japonský trh, v roce 1995 pak pro evropský a americký trh. Nedostatek významnějších her pro tuto konzoli však krátce po jejím vydání také zapříčinil začátek jejího úpadku. V roce 1994 si navíc svou premiéru odbyla první generace kultovního PlayStation, o dva roky později pak následovala neméně legendární Nintendo 64.

Nedá se ale říci, že by Saturn neměl co nabídnout. Disponoval na svou dobu úctyhodným výkonem a zahrát jste si na něm mohli poměrně širokou škálu her. Kromě obligátního Sonica to bylo například Dead or Alive, 3D Lemmings, Dark Legend, Duke Nukem 3D, FIFA, Quake a řada dalších.

4. Apple Bandai Pippin

Konzole Apple Bandai Pippin vzešla ze spolupráce společností Apple a Bandai. Poprvé vyšla v roce 1996, disponovala bezdrátovým ovladačem a měla za cíl uspokojit poptávku po finančně nenáročném herním zařízení.

Konzole se vyrobilo jen něco málo přes 100 tisíc kusů, podle dostupných zpráv se prodalo kolem 42 tisíc konzolí. Po technické stránce nebyla Bandai Pippin vůbec špatná. Měla mechaniku 4X CD ROM, rozšířitelnou pamětí, a nabízela podporu doplňků, jako je klávesnice nebo myš.

3. Commodore 64 Games System

Commodore 64GS vyšel v roce 1990 a byl klasickou herní konzolí na cartridge. Zároveň měl být "konzolovou" variantou populárního domácího počítače Commodore 64. Určen byl pouze pro evropský trh, což jej spolu s tím, že přišel v době, kdy trhu s konzolemi s přehledem vládli Nintendo a Sega, takřka hned odsoudilo k záhubě.

Mezi problémy, se kterými se majitelé Commodore 64GS museli potýkat, patřila například nekompatibilita některých her nebo problémy s periferiemi. Namísto slibovaných stovek her jich za celou dobu vyšlo pro konzoli jen 28, z toho 9 exkluzivních.

2. PSX

PSX byl digitální videorekordér s plně integrovanou konzolí PlayStation 2 v jednom. Společnost Sony přístroj vydala v roce 2003. Jednou z příčin jejího pádu byla vysoká cena, která se odrazila na extrémně nízkých prodejích.

Po hardwarové a výkonnostní stránce nebyla PSX zdaleka špatná. Obsahovala plně funkční videorekordér a bylo možné ji propojit s PlayStation Portable pro transfer videí a hudby přes USB porty. Společnost Sony plánovala aktualizaci konzole s podporou DVD+R. PSX přišla s plnou podporou softwaru pro PS 1 i PS 2 a byla kompatibilní i s jejich příslušenstvím, včetně ovladačů a paměťových karet.

1. Dreamcast

Dreamcast byla v roce 1999 (v Japonsku v roce 1998) labutí písní společnosti Sega před kompletním přechodem na zaměření na software. Sega si vzala částečné ponaučení z neúspěšného Saturnu a především výrazně snížila cenu konzole.

Přišla však konkurence v podobě netrpělivě očekávané PlayStation 2. Prodeje Dreamcastu nenaplnily očekávání společnosti a ta její výrobu a prodej v roce 2001 definitivně ukončila.

Bonus: Wii U

Wii U pochází z dílny společnosti Nintendo a byla vydána v roce 2012. Byla první konzolí od Nintenda, podporující HD grafiku. Primárně se ovládala Wii U GamePadem, jehož součástí byla dotyková obrazovka a série směrových, analogových a akčních tlačítek. Obrazovka se používala buďto jako podpůrný doplněk hlavního dispeleje, nebo přímo jako herní displej.

V roce 2013 společnost EA oznámila, že již pro Wii U nebude vyvíjet hry. S podporou postupně přestaly i společnosti Ubisoft či Bethesda Softworks. Koncem roku 2013 potvrdil i obchodní řetězec Asda, že již nemá v plánu naskladňovat další kusy Wii U.