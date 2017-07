Airbus ukázal svoji první autonomní helikoptéru VSR700

Autonomní i elektrická auta dobývají svět. Mladá generace by už nejraději jezdila jen v nich. Bohužel si ne každý dokáže představit, co takové autonomní řízení obnáší; jak je složité nebo jaké...

Autonomní robotická vozítka se už prodávají jako koblihy v supermarketu jaroslav-moravec 06/29/2017 12:00:00 Malá autonomní robotická vozítka jsou již v prodeji a jsou stejně dostupná jako např. sekačky na trávu. Přijdete do obchodu, vyberete si z rozsáhlé nabídky a odvezete si autonomní vozítko domu. Že to není u nás v ČR? Ne není, je to v Kalifornii v USA. http://cdr.cz/sites/default/files/smp-robot-1.jpg