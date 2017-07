Apple ukončil prodej iPod Nano a iPod Shuffle

Stalo se tak oficiálně před pár dny. Po vyprodání skladových zásob výše zmíněné modely iPodů již neseženete. Apple sám ukončení okomentoval skrze tiskového mluvčího v rozhovoru pro jedno zahraniční periodikum a v současnosti nabízí na svých stránkách již jen jediný model z dříve početné rodiny iPodů, a to model Touch. De facto tím jasně dává najevo, kudy se ubírá vývoj a preference spotřebitelů.

První iPod spatřil světlo světa v roce 2001 a pro Apple byl přelomovým produktem, neboť brzy po svém uvedení způsobil, že se Apple v očích veřejnosti postupně transformoval ve společnost, která nedělá jen (trochu jiné) počítače, ale která je jedním z leaderů technologického světa.

Nano a zejména Shuffle byly vždy situovány níže, co se týče cenové relace. Tomu samozřejmě odpovídaly funkce a diskový prostor. Přesto to však byl Touch, kterého se prodávalo více, a to i navzdory své relativně vysoké cenovce (v době psaní tohoto článku se 32 GB verze na velkých českých e-shopech pohybuje kolem 7 a půl tisíce Kč.)

Pro ilustraci, iPodů celkově se prodalo necelých 55 milionů kusů v roce 2008, kdežto pár let na to, v roce 2014, to bylo již jen něco málo přes 14 milionů kusů. Od roku 2015 společnost nezveřejňuje výsledky prodejů iPodů zvlášť, ale raději v rámci kategorie „Ostatní produkty“. Apple naposledy updatoval iPod Nano v roce 2012 a iPod Shuffle dokonce již v roce 2010.

Je nesporné, že velký díl „viny“ na ústupu popularity iPodů měl nástup iPhonů (považte, první model vyšel již před 10 lety…) a samozřejmě smartphonů jako takových v letech následujících. Ty totiž byly schopné zásadní funkcionalitu těchto dedikovaných hudebních přehrávačů solidně simulovat, či rovnou plně nahradit.

Je otázka, jak dlouho s námi vydrží poslední zástupce této kdysi populární kategorie produktů, iPod Touch. Osobně si tipuji, že i on za několik let zamíří do důchodu a značka iPod projde kompletní přeměnou, případně úplně zanikne.

A co vy? Myslíte si, že to bude jinak? A měli jste nebo stále máte některého z již vyřazených zástupců této slavné značky? A co na něj říkáte, stál za to? Rádi Vaše příspěvky uvítáme v diskuzi pod článkem.