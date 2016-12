Češi závislí na internetu: mobilní data jsou pro ně důležitější než levné volání

Možná si ještě pamatujete na dobu, kdy internet v mobilu prakticky neexistoval, a tak člověku nezbylo nic jiného, než se snažit co nejvíce ušetřit na volání, které představovalo jediný a ne vždy úplně levný způsob, jak se spojit s vnějším světem.

Dnes je situace jiná. Volat sice můžeme, jak se nám zlíbí, ale s internetem toho svedeme daleko více. Zaženeme nudu, posloucháme písničky, sledujeme videa a hrajeme hry, komunikace s lidmi také nechybí. Jenže s mobilními daty nejsou operátoři už tak povolní.

Při vyhledávání nejvýhodnějších mobilních tarifů by nejednoho Čecha chytil pořádný žlučníkový záchvat z nervů. Všechno je drahé. Daně, energie, kuřecí řízky a ve finále i internet. Pravděpodobně proto, abychom jeho prostřednictvím nedej bože neušetřili při nákupu. Konspirační teorie se nám v této oblasti stávají vlastními. S aktuálními vyhlídkami se ale není čemu divit.

Je vůbec z čeho vybírat?



Jaké jsou tedy ceny dat nad rámec sjednaného tarifu? T-mobile tarify jsou jednoznačně nejdražší volbou na našem trhu. Za 1,5 GB zaplatíte okolo 349 Kč. Hned v závěsu je tarif od O2, kde za totožné množství dat sáhnete po 149 Kč. Zbylý datový tarif od Vodafone vyjde v podstatě nastejno, když budeme vycházet z faktu, že za 1 GB přihodíte 99 Kč.

S mobilními tarify je u nás situace více než pochmurná. Čeští operátoři nám ale přesto budou tvrdit, že zdejší data patří k levnějším, a proto si k porovnání rádi vybírají sousední Německo, kde za 1 GB můžete zaplatit až 13 euro. No co už, Němci mají levné potraviny, nižší ceny v DM, tak proč by nemohli mít oproti tomu dražší data? Nejidyličtější situace panuje v Polsku, kde 18 GB nabízejí pouze za 200 Kč.

4 tipy, jak přežít s minimem dat

Pokud nemáte možnost využívat firemní telefon, sáhnout po dobíjecích balíčcích anebo duálním mobilu, což jsou nejjednodušší cesty k tomu, jak vyzrát nad operátory, pravděpodobně se budete muset spokojit s málem za hodně peněz. I s tím se ale dá s trochou štěstí hospodařit. Stačí, když se budete řídit jednoduchými pravidly.

Pokud máte možnost, připojte se k wi-fi. Doma, na návštěvě, v kavárně anebo v práci by to rozhodně neměl být problém. Nesurfujte po internetu jen proto, že se nudíte. Najděte si prohlížeč, který vám s úsporou dat pomůže. Mezi nejoblíbenější patří Opera. Pokud je to možné, aplikace neaktualizujte. Aktualizace jsou tím, co žere nejvíce dat. Mezi hotové nenasyty pak patří především nové verze map a navigací.

Nevycházím, neušetřím. Co mám dělat?

V případě nespokojenosti s vybraným tarifem, a to nejen co se dat týče, je nejlepší dát svou frustraci řádně najevo. A to ideálně hned na nejbližší pobočce. Někdy dokonce pomůže i pohrozit odchodem ke konkurenci. Věřte, že operátor a ani zaměstnanci nechtějí riskovat ztrátu zákazníka, a pokusí se vám proto vyjít vstříc. S trochou štěstí a malých či větších zázraků se vám možná povede vybojovat si speciální mobilní tarif s porcí dat přesně na míru.