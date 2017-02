Česká herní legenda Hidden & Dangerous konečně na GOGu, koupíte jí za pár korun

Patříte mezi milovníky staré dobré herní klasiky? Pak nemusíte vyrážet do světa, klidně zůstaňte v českých luzích a hájích. Tuzemští vývojáři mají na triku celou řadu úspěšných titulů s mezinárodním úspěchem. Vzpomenout můžeme první Mafii, Vietcong, Armu nebo válečnou sérii Hidden & Dangerous.

Právě poslední zmíněnou záležitost teď konečně v rámci své digitální distribuce nabízí server GOG. Jaké přináší výhody? Originální tituly pořídíte rychle, levně, ale hlavně s garancí, že vám poletí na dnešních operačních systémech. GOG.com (dříve Good Old Games) navíc staví svou strategii na tom, že veškeré hry nabízí bez DRM ochrany.

Aktuálně tedy do nabídky zařadil oba dva díly akce Hidden & Dangerous, a to včetně jejich rozšíření. První díl i s datadiskem Fight For Freedom (vylepšuje rozlišení, přidává editor map) hledejte jako Hidden & Dangerous Action Pack, zaplatíte za něj 151 Kč. Titul si zahrajete na Windows Vista, 7, 8 a 10.

Na stejných systémech, rozšířených ještě o Windows XP, můžete spustit i druhý díl a jeho rozšíření Sabre Squadron, který přinesl až devítku nových misí. Nabízí neutuchající dávku akce, ale rozhodně ne bezhlavé. Dojde i na pečlivé taktizování. Ve které jiné hře si můžete detailně sestavit jednotku a vybrat jí dílčí vybavení pro potřeby daného úkolu? Na GOGu tuhle pecku najdete pod jmenovkou Hidden & Dangerous 2: Courage Under Fire, vyjde vás na 243 Kč.

Díky 2K Games, které vlastní na sérii Hidden & Dangerous práva, navíc seženete i další hry z portfolia tohoto vývojáře s výraznou slevou. Speciální časově omezená akce zahrnuje tituly jako X-COM, Civilizace nebo Railroad Tycon. Nenechte si tuto jedinečnou příležitost ujít.