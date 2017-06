Další snímky zrušené Lumie 960 se objevily na internetu

Začátkem měsíce jsme vás informovali o zrušené Lumii 960, která měla nastoupit za Lumii 950, leč se nedostala do výroby, jelikož Microsoft celý mobilní byznys odkoupený od Nokie zahodil a od té doby čekáme na bájný Surface Phone. Zapomenutý telefon se opět vynořil z hlubin internetu a představuje, o co jsme přišli.

Lehce si připomeneme, jaké parametry měla Lumia 960, s kódovým označením Northstar (RM-1162), mít.

5,5 palcový displej s QHD (2560x1440) rozlišením

Qualcomm Snapdragon 820 SoC

4 GB RAM

32 GB vnitřní paměti

20 MPx zadní kamera s trojitou LED diodou

8 MPx přední kamera

Stereo reproduktory na přední straně

Je škoda, že Microsoft tento telefon nevydal. Možná kdyby se na Windows Phone, resp. Windows 10 Mobile nevykašlal, možná by to vypadalo s tímto systémem trochu jinak. Nicméně by musel Redmond do tohoto systému sypat další peníze.