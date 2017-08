Hunt: Showdown od Cryteku je originální střílečkou s příměsí Bloodborne a DayZ

Při zmínce studia Crytek si každý představí první Far Cry, sérii Crysis a techničtějším tipům ještě ukápne slzička nad legendárním CryEnginem. Od Xbox One exkluzivního Ryse: Son of Rome vyvinul pouze dva VR tituly.

Spolu s mnohokrát zmiňovanými finančními potížemi, kterými společnost prochází, lze usoudit, že zažila již zářnější léta. Na E3 2014 Crytek oznámil tvorbu multiplayerového titulu, který i přes stylovou vizáž Resident Evil a The Order: 1886 působil velmi tuctovým nezajímavým dojmem.

Na letošní E3 se však titul dočkal znovuoznámení, kterému předcházelo značné přepracování celé herní mechaniky. Místo tuctové TPS vývojáři budují FPS s poměrně nadějným konceptem. V Hunt: Showdown zůstává element hraní online proti ostatním živým hráčům. Nyní se však hratelnost běžné střílečky přesunula do teritorií stealth a atmosférického hororu.

Hráč je zasazen do otevřeného světa plného děsivých bytostí ovládaných umělou inteligencí. Vyplatí se tedy užít výrazně rozvážnějšího postupu při průzkumu tamějších lokací, než je běžné u jiných multiplayerových stříleček. Titul klade velký důraz na šíření zvuků produkovaných hráčem do okolí.

To znamená, že i komunikace z mikrofonu je zaznamenatelná nepřátelskými hráči. Herní mechanika se opírá o neustálé prohazování rolí lovce a kořisti, což zapříčiňuje vyváženost a zároveň i dynamiku celé hry. Skvělý design prostředí a nepřátel ještě více hráče vtáhne do dění a dolehne na něj atmosféra ponurého světa.

Část nového vývojářského deníku se skládá ze záběrů nového konceptu. Posuďte sami, zda se vývojáři posunuli správným směrem a má-li titul šanci zaujmout své místo na herním trhu. Hunt: Showdown vychází již tento podzim na PC.