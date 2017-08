Immortal: Unchained je Dark Souls s futuristickými pistolemi

Toadman Interactive je malé švédské studio se stylovým jménem a nadějnými vyhlídkami na budoucnost ve videoherním průmyslu. Nijak se nedrží zpátky a hned chce prorazit na trhu s AAA akčním RPG Immortal: Unchained, které se inspiruje ve hrách od From Software.

Od nich si půjčuje přinejmenším část hratelnosti, kterou vývojáři zaobalí do svého sci-fi hávu. Tento žánr si nepotrpí na meče, pokud nejsou z rudé, zelené, modré nebo Samuel L. Jacksonovské barvy, a proto hlavní postava v Immortal: Unchained třímá většinou palné zbraně vysokého kalibru.

Zveřejněný trailer ukazuje doslova pouze záblesk hratelnosti. Gears of War potkává Bloodborne, popřípadě Dark Souls. Takový soud lze vynést na základě dvou sekund in-game záběrů. Nicméně celý trailer se halí do pomstychtivé atmosféry podobné God of War, což by přinášelo alespoň touho po odhalení motivací hlavního hrdiny.

Snad se ještě během GamesComu dozvíme více o prvotině této značky. Immortals: Unchained údajně vyjde v polovině příštího roku pro PC, PS4 a Xbox One.