IO Interactive odchází od Square Enix, stává se nezávislé a bere si Hitmana

Life is Strange: Before the Storm je prequelem, který nedělají původní vývojáři Michal Klacik 06/13/2017 13:00:00 Life is Strange patří ke klenotům moderních adventur. Vynikající příběh, skvělé vyprávění, emocemi nabité situace a to vše obalené do fešného kabátku. Naštěstí se Square Enix rozhodl pro pokračování, ale práci zadal jiným vývojářům. http://cdr.cz/sites/default/files/life-is-strange-e3-17.png