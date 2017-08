KFC vyvinulo hru pro virtuální realitu, pomůže při výcviku zaměstnanců

Fast-foodový řetězec KFC během letošního veletrhu GamesCom odhalil aplikaci pro virtuální realitu, která by se nejlépe dala připodobnit k již existující videohře Job Simulator, dostupné rovněž ve VR verzi. Sloužit by měla k tréninku zaměstnanců, kteří se pomocí ni naučí jedinečný postup vaření, jenž by měl být pro každou pobočku franšízy stejný.

Hráč, respektive zaměstnanec, si nasadí brýle a ve hře poslouchá instrukce Colonela Sanderse, zakladatele světového řetězce KFC, byť namluveného někým jiným. V každé ruce třímá uživatel ovladač, které v reálném čase komunikují s aplikací, která rázem reaguje na pohyby rukou.

Názornou ukázku z aplikace naleznete ve videu níže. Věnuje se kontrole kuřat, jejich omývání, dále obalování ve strouhance a následného smažení (za jehož efekty ve hře by se nestyděl ani Michael Bay). Po skončení výuky je uživatel ohodnocen časem, množstvím chyb a známkou. Celá výuka ve hře trvá okolo 10 minut.

Tréninkový software doprovází řada vtípků, které slouží k odlehčení atmosféry. Díky humoru se navíc jednotlivé kroky zapíšou lépe uživateli do paměti. Mezi hlášky spadají i ironické poznámky, které si ovšem hráč nemusí brát osobně, jelikož pocházejí od umělé inteligence, nikoliv od živého kolegy, a nepodrývají tak pracovní morálku.

Výukový software KFC běží na headsetu Oculus Rift. Lze očekávat, že pro veřejnost nebude uvolněný. Pomoci by měl jednotlivým franšízám při tréninku nových zaměstnanců.