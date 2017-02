Litva postavila gigatovárnu Tesly, tak trochu. Elona Muska oslovila Minecraftem

Postaví Tesla obří továrnu Gigafactory v ČR? Vyráběla by elektromobily i baterie Lukáš Voříšek 11/18/2016 20:00:00 Elon Musk, vizionář a zakladatel společnosti Tesla, nedávno zmínil, že by se druhá továrna Gigafactory na vysokokapacitní baterie měla nacházet v Evropě, Realita možná bude ještě zajímavější, hovoří se o jejím vybudování na území ČR! Co by znamenalo? http://cdr.cz/sites/default/files/tesla-gigafactory-feb-25-2015-003.jpg.650x0_q70_crop-smart.jpg