Majitel cituje Mnicha, co prodal Ferrari, a jak je na tom s pomeranči, netuším!

Norbert Nagy je spolumajitelem firmy GuideVision, která se zabývá konzultacemi a implementacemi řešení v oblasti řízení podnikových procesů. Čekám namyšlence[MV1] [PJ2] ve věku 30let, modré sako a školní výklad, jak jsou ve všem úžasní. Jsem ale příjemně překvapen - pan Nagy na mě od prvního momentu působí jako sympaticky vystupující a přemýšlivý člověk.

Pracujete pro velké – a často – mezinárodní korporátní firmy a přitom jste na trhu poměrně málo let. Tomu říkám vytažení z nuly na sto během pár vteřin.

No (usmívá se), popsal bych to takto a není to z mé hlavy. Dream Big, Start Small a Act Fast (citát od Robina Sharma, autora knih typu Mnich, který prodal své Ferrari apod., pozn. redakce). Pro mě osobně byl ten Dream Big před pár lety poté, kdy jsem poznal dostatečně „pod kapotou“ cloudovou platformu ServiceNow. Start Small - začínali jsme s 15 lidmi a teď nás bude už přes 80 a rosteme i do jiných zemí. Act Fast potom vidím v tom, že vizionáři často toho vidí moc najednou a chybí ta exekuce.

Skvělých nápadů máte milion, ale dají se potopit právě nedostatečnou exekutivou. A další věc pro úspěch firmy vidím v kontrole vlastního ega – musíte se smířit, že najmete lidi „méně schopné“ než vy, ale že najmete i lidi, kteří jsou naopak „více schopní“ než vy (směje se).

Jaké vlastně byly začátky společnosti GuideVision?

Naše druhá společnost AspectWorks (firma s 15% zastoupením žen, rozhovor najdete zde) byla v roce 2011 požádána zákazníkem, jedním z největších logistických společností na světě, aby zajistila integraci platformy ServiceNow. Byl to velký projekt, kdy jsme provedli přes 30 různých integrací. Díky tomu jsme platformu poznali do hloubky a viděli, jak je oproti konkurenci až o dvě třídy generačně napřed. V ten moment jsem si řekl, to by bylo fajn stát se jejím partnerem a přivést to k nám do Česka. V USA to už bylo pro řízení IT procesů známé, ale u nás v ČR jsme se stali vůbec prvními lokálními partnery ServiceNow. Zájem byl tak veliký, že jsme se rozhodli vytvořit i novou značku GuideVision a říct si, že budeme dělat jen ServiceNow a staneme se v tom skutečně dobří (usmívá se). Nyní jsme Gold partnerem (nejvyšší stupeň) a největším implementačním partnerem vůbec ve Střední Evropě.

Zmínil jste slůvko konkurence. Kdo je dnes vaším hlavním konkurentem na poli konzultace a implementace nástrojů pro řízení podnikových procesů?

Naším největším konkurentem je tzv. nerozhodnost. To je velmi úsměvný moment, kdy se jako firma rozhodne, že se de facto pro nic nerozhodne a nechá vše vyhnít. Anebo se rozhodne, že využije služby open source řešení, které si zpytlíkují po svém.

To bych nečekal. A teď mi, prosím, popište tedy ten váš jediný broušený diamant - platformu ServiceNow. O co se konkrétně jedná?

Vlastníte zaběhnutou větší firmu okolo 100 a více lidí a máte tam nějak nastavený chod vnitřních IT procesů, ale nejen nich, ale jistě i HR, obchodních, právních procesů. Ale nesmíme zapomenout i na takové menší procesy, jako když se zaměstnanci rozbije firemní telefon nebo si chce nechat schválit dovolenou. Vše má svůj tzv. workflow a ServiceNow vám má pomoci, aby byl skutečně časově efektivní a úsporný. Zlepší práci a chod celé firmy a lidé se mohou více věnovat tomu, co firmu skutečně živí (usmívá se).

Vezměte si, v soukromém životě využíváme intuitivní mobilní a internetové aplikace a podvědomě to samé očekáváme i od software ve společnosti, kde pracujeme. Vyplňování dvou a více stránkových schvalovacích formulářů nebo práce s 10 let starým softwarem, to je vážně zlo.

Pokud předtím u nás nic takového jako ServiceNow nebylo, jak hledáte lidi do týmu, kteří jsou procesů znalí?

Špatně(směje se). Musíme si vlastní lidi pracně najít a vychovat. Ale když chceme kvalitu, tak je to jistě správně. My de facto máme jen jednu pozici a tou je technický konzultant.

Co od uchazeče na takového konzultanta požadujete?

Chápání kontextu zákazníka a dobrou orientaci v IT procesech. Potřebujeme konzultanty z masa a kostí, kteří se chtějí dále zdokonalovat v technologické oblasti své profese i v tzv. soft skills.

A za jak dlouho takového nováčka pustíte k velkým projektům?

Máme vypracovaný obecný adaptační plán, který je přibližně na 2 měsíce. To je období takového zaučení. Potom už jde nový konzultant do ostrého terénu (směje se) na projekt. Samozřejmě je stále pod dohledem svých zkušenějších kolegů, kteří mu jsou ochotni kdykoliv a s čímkoliv poradit. Bez vzájemné kooperace bychom se nikdy nedostali tak nahoru (usmívá se). To je hodně důležité, naučit tým lidí vzájemné spolupráci.

Jak dlouho práce na jednom projektu trvá?

Ty kratší jsou okolo 3 měsíců. Ale děláme i půlroční projekt nebo roční projekt. To víte, přeci jen pracujeme s robustnější platformou u zvučných jmen velkých společností. Ona taková implementace konfigurační databáze u banky typu ČSOB je velkou výzvou, protože na tom si můžete snadno vylámat zuby. Mariusz Hudeczek, manažer ČSOB, o tom bude velmi hezky mluvit na našem eventu na konci září, který jsme nazvali Mission Possible (usmívá se).

O čem event bude a proč zrovna tento název?

Název má podpořit myšlenku, že efektivní plnění podnikových procesů lze opravdu najít a reálně zavést do workflow každé firmy. Ale samotný program eventu bude mít více aspektů. V tom jednom chceme lidskými slovy, prostřednictvím pana Hudeczeka, vyprávět success story. Věřím, že účelná samochvála smrdí a není upřímná, takže tímto chci ještě jednou takto poděkovat, že pan Hudeczek přijal naše pozvání.

A jaké budou ty další zmiňované aspekty eventu?

Za ServiceNow přijede ze zahraničí Mila Georgieva, a to se zajímavou přednáškou o chystaných novinkách. To bude více technický a odborně zaměřený aspekt. A pak tam bude jeden řečník, jméno ještě bude upřesněno, z naší spřátelené finské společnosti Tieto. Tamější šikovní vývojáři vymysleli atraktivní řešení, jak mít všechny využívané cloudové platformy pod jednou poklicí. Když si zadáte Tieto OneCloud do YouTube, najdete tam hravě zpracované 3 minutové video (kdo má zájem vidět, ať klikne sem, pozn. redakce) a uvidíte sám. A řeč taky přijde na ServicePortal. To je velmi sexy věc pro řešení ne IT záležitosti. To spadá pod ServiceNow.

To zní velmi zajímavě. Kdy se event bude přesně konat?

Myslím si, že 21. září, ale pro jistotu se radši podívejte na naše webové stránky (směje se), tam to bude přesně. Vstup je zdarma. Stačí se jen u nás zaregistrovat, abychom dostatečně dopředu věděli s kolika lidmi počítat pro občerstvení (více informací o eventu můžete najít na stránce http://guidevision.cz/events/guide-17/, pozn. redakce).