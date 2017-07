Microsoft již nebude podporovat Intel Atom Clover Trail

Atomy z generace Clover Trail dorazily v roce 2012 a byly součástí platformy Windows tabletů. Měly 2 jádra a k tomu grafický akcelerátor PowerVR. A to je asi největší kámen úrazu. Intel totiž neměl nikdy pořádné ovladače k těmto GPU, což ve Windows způsobovalo problémy.

Platforma měla konkurovat čipům ARM a systému Windows RT, což se dařilo celkem snadno, protože osud RTéček, byl zpečetěn už při vydání, ačkoliv se jednalo o zajímavý počin. Prodeje procesorů Clover Trail nebyly nikdy moc velké, Bay Trail na tom byl podstatně lépe.

A tak si v Redmondu řekli, že už nechtějí podporovat 5 let staré procesory, takže tablety s těmito čipy nerozběhnou nadcházející podzimní aktualizaci Windows 10. Ta bude potřebovat novější ovladače pro grafické akcelerátory, které ty Intel neposkytne, protože procesory už nepodporuje dlouho. Podzimní aktualizace přinese nové efekty, jako průhlednost nebo vylepšené vyhlazování písmen, jelikož některým způsobuje problémy. Nelze ani nainstalovat systém manuálně, prostředí je poté špatně zobrazeno, mizí písma a podobně.

Nicméně, podpora Windows 8.1, které na těchto zařízeních běží asi nejlépe, bude trvat do roku 2023. Nejedná se o podporu, kde by Microsoft do Windows 8.1 přinášel nové funkce, ale jen o bezpečnostní aktualizace. To samé platí i pro Windows 10 Anniversary update, který je poslední verzí, jež na Clover Trail běží. Původně měla mít tato verze podporu jen do roku 2018, ale nakonec ji Microsoft prodlouží.