Nahlédněte do nitra spekulovaného a zrušeného Surface Mini

Srdce tabletu

V roce 2014 Microsoft chystal uvést dvě zařízení z řady Surface, jedním z nich byl opravdu uvedený Surface Pro 3. Tím druhým měl být Surface Mini, který však nikdy nespatřil světlo světa. Jedná se o zrušený projekt Microsoftu a možná po přečtení článku pochopíte, proč jej Redmont utnul.

Surface Mini vypadá lehce jako zmíněný Surface Pro 3. Jenom ten nápadný matný rámeček do designového stylu Surface moc nesedí. Nelze však vyloučit, že se jedná o prvek, který neměl finální produkt obsahovat, tudíž hrany mohly být později ostřejší. Nicméně, povrch zad a právě onoho rámečku je měkčený, což bylo nejspíše proto, aby se tablet lépe držel.

Na zádech najdeme i typickou věc pro řadu Surface, stojánek. Ten měl mít 3 pozice, jedna určena pro prohlížení webu nebo například čtení, druhá pro psaní na virtuální klávesnici a třetí něco mezi tím. Jedná se o podobný systém, který má i Surface 3. Malá varianta Redmondského tabletu se chystala v několika barevných variantách. To zřejmě proto, že zatímco k větším tabletům dodává Microsoft barevnou klávesnici, zde klávesnice chybí.

Vzhůru pod kapotu! I když se není na co těšit... Srdcem tabletu měl být Qualcomm Snapdragon 800 s grafickým akcelerátorem Adreno 330, což samo o sobě není špatný procesor, ale hlavním operačním systémem měl být Windows RT, což byl mrtvý systém už při uvedení, ačkoliv měl dobrou myšlenku. Procesoru měl asistovat 1 GB RAM, to je až žalostně málo. Displej měl být 8 palcový s rozlišení 1440 x 1080. Vzhledem k jeho velikosti nepřekvapí, že tablet obsahuje jen jedno microUSB s funkcí OTG, Jack 3,5mm pro audio a microSDHC slot pro rozšíření 32 GB integrované paměti.

Surface Pen a výhled do budoucna

Jak již bylo zmíněno, Type Cover nebylo možné k Surface Mini připojit. To však neznamená, že Microsoft zcela zaříznul veškeré příslušenství k tabletu. Spolupracovat s ním měl Surface Pen, což je stylus určen pro ovládání tabletů a je navíc aktivní. Dá se s ním kreslit, psát a provádět další činnosti. Navíc má schopnost rozpoznávání tlaku. Aby se stylus neztratil, byl na stojánku úložný prostor, kde mohl být uložen, pokud nebyl využíván.

Redmond utnul Surface Mini nejspíše proto, že se chystal uvést Windows 10. Přeci jen, uvedení Surface Mini mělo proběhnout zároveň se Surface Pro 3, tedy 20. května 2014, 4 měsíce před oznámením Windows 10. Vzhledem k tomu, že Windows RT nikdy nedostal nástupce, jen pokřivenou aktualizaci Update 3, která v podstatě vychází z jednoho z prvních testovacích vydání Windows 10, se nelze Redmondu divit, že tablet zrušil.

Ale možná, že Surface Mini není úplně mrtvý projekt. Malý tablet se stylusem jako pomůcka pro grafiky, to by možná byla cesta. Problém je, že trh s Windows tablety v podstatě umírá. Jediný, kdo tu má nějaké větší slovo, je sám Microsoft. Ale ten se také poslední dobou nijak k ničemu nemá. Nikdo ani pořádně neví, co Redmond chystá nebo nechystá, možná to neví ani on sám...