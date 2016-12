Dostali jste nový telefon? Přesuňte si kontakty, zprávy a data z toho starého

Nový mobilní telefon pod stromečkem letos nalezne rekordní počet lidí. Ne každý se ale při přechodu spokojí s pouhým přesunutím SIM karty. Především majitelé starších karet mají kvůli omezené kapacitě spoustu kontaktů uložených přímo v paměti telefonu samotného. Najdou se i tací, co navíc chtějí zachovat staré textové zprávy, záznamy v kalendáři a samozřejmě uložená data (fotografie, hudbu apod.).

My si zde ukážeme pouze obecný postup, článek si ani neklade za cíl obsáhnout všechny myslitelné platformy a zařízení.

Stejná značka telefonu a stejný systém, zde je přechod snadný

Nejjednodušší situaci budou mít uživatelé stejných platforem a značek. Výrobce často dodává speciální aplikace, které po připojení telefonu k počítači umožní zálohovat zprávy, kontakty, kalendář a spoustu dalšího. V takovém případě stačí synchronizaci s počítačem provést a poté jen připojit nové zařízení, do kterého vše nahrajeme. Seznam dostupných programů naleznete níže.

Software vybraných výrobců pro synchronizaci a zálohování:

Sony (Sony Ericsson) - PC Companion stahujte zde

Nokia - Nokia Suite stahujte zde (na stránce vyberte označení vašeho zařízení)

LG - PC Sync stahujte zde (na stránce hledejte "PC Sync", kde stačí vybrat )

HTC - Sync Manager stahujte zde

Huawei - HiSuite stahujte zde

Apple - iTunes stahujte zde

Samsung - Kies stahujte zde

Postup u každé aplikace se liší, ale většina je navržená tak, aby byl proces co nejjednodušší.

Androidů bude pod stromečkem asi nejvíce

U oblíbeného Androidu stačí nezávisle na výrobci použít některou ze zdarma dostupných aplikací. U kontaktů a kalendáře by mělo (pokud máte synchronizaci zapnutou - Nastavení > Účty a synchronizace > Automatická synchronizace) dojít po přihlášení na novém zařízení k jejich automatickému stažení. Pokud ne, dostupné aplikace poslouží stejně dobře.

Pro zálohu a obnovení kontaktů, SMS, historie volání, oblíbených položek, aplikací a kalendáře postačí jediná aplikace, například ta následující, jež je navíc zdarma:

Import/export kontaktů a zpráv odkudkoliv

Univerzální cestou pro import a export kontaktů a zpráv pro většinu zařízení je formát souboru CSV (Comma-separated values - hodnoty oddělené čárkou). Jedná se o jednoduchý soubor, kde jsou vyexportované hodnoty v textovém formátu. Většina výše zmiňovaných nástrojů umožňuje export právě v CSV. Stejné je to i s importem, kdy stačí vytvořenou *.csv zálohu nahrát do nového přístroje prostřednictvím speciálních aplikací pro daný telefon, nebo přes klienta v počítači.



Tip: pokud volba CSV chybí, často zde bývá export do mailového klienta Outlook. Z něj lze následně provést export do nespočetného množství formátů.

Pokud tedy máte např. starší telefon Nokia, stačí nainstalovat příslušný software (Nokia Suite), připojit zařízení a provést synchronizaci. V možnostech exportu v horním menu pak nechybí výstup ve formátu CSV, do nějž lze exportovat jak kontakty, tak SMS zprávy.

Import hodnot v CSV do Androidu

Pro import z jiných zařízení není problémem využít bezplatné nástroje z Google Play. Postačí vytvořený CSV (nebo např. XML) soubor se zálohou a k němu adekvátní aplikace.

Ve vyhledávání v marketu stačí hledat pojmy jako "csv restore", "contacts import" apod.

Nový Windows Phone? Microsoft poradí jak na přechod

Operační systém softwarového giganta bojuje o svou pozici na trhu jak může. Microsoft proto poskytuje svým zákazníkům poměrně vyčerpávající návod na sblížení s novou platformou a především také přechod z platforem konkurenčních, jako je právě Android či iOS.

TIP: Paměťová karta se v novém zařízení hlásí jako poškozená?

Pokud pouze vezmete kartu ze starého zařízení a vložíte jí do nového, může nastat situace, kdy bude hlásit problém. Například při nedávném přechodu ze symbianové Nokie hlásil Android v Xperia Go "Poškozená karta, proveďte její formát". Není nutné propadat panice. Jednoduchým řešením je záloha dat do počítače, provedení formátu prostřednictvím telefonu (případně počítače) a opětovná obnova.

Cest pro přechod je samozřejmě více a u větších výrobců a platforem nebývá problémem. Horší situace může nastat u opravdu starých zařízení. Vyhledávač je v podobných případech neocenitelným pomocníkem. Pokud máte vlastní tip, jak provést jednoduchou migraci na nový telefon, určitě jej neváhejte zmínit v diskuzi. Ty nejzajímavější vybereme a budeme citovat v článku.

TIP 2: Nepasuje mi SIM karta do nového telefonu

Nová zařízení jdou dobou a snaží se o neustále zmenšování svých komponent. Před nějakou dobou došlo i na SIM karty operátorů. Nová zařízení tak místo standardního velkého slotu mají integrovaný slot pro micro SIM karty či dokonce NANO SIM. Majitelé novějších karet mohou mít kartu připravenou pro vylomení do požadované velikosti. Ostatní raději nesahejte po ořezávání, přestože to řešením je a dokonce funkčním. Nikdy však nevíte, co se při ořezu karty do menších rozměrů může přihodit a zůstat přes svátky úplně offline chce asi málokdo.

Ideálně se stavte na jakékoliv pobočce vašeho operátora. Během pár minut dostanete do ruky kartu novou, často s větším úložným prostorem, ale co je důležitější, v potřebných rozměrech. Výměna karty je ZDARMA a otázkou několika minut.

Pokud se ořezu nebojíte, návod přináší třeba následující video: