PREVIEW – Crossout si zaslouží přezdívku Příčetný Max: Poklidná cesta

Jistě mnozí z vás sledovali Mad Maxe a pomysleli si: "Hergot, to musí být skvělý, to chci zažít!" Pak jste se ale zamysleli a řekli si, že pohodlí non-stop otevřeného KFC byste ve prospěch apokalypsy obětovat nechtěli. Nasnadě okamžitě byla videoherní adaptace Mad Max, ale těch dvacet euro by se možná lépe využilo na kyblík stripsů.

Řešení nabídne Crossout od Gaijin Entertaiment. F2P MMO zasazené na pneumatikách v post-apokalyptickém světě. Stačí pohled na jediný screenshot a je jasné, že podoba titulu se určovala hned po - nebo dokonce při - promítání Mad Max: Fury Road. A mnohé akordy tohoto zasazení odehrává titul nádherně, ovšem než se dostane ke kytarovému sólu, dává si na čas s laděním a vybrnkáváním.

Do starého železa

Crossout se řadí do žánru „vehicular combat“, v doslovném překladu „automobilové zápasy“. Převedení je to nešikovné, ovšem podstatu vystihuje dokonale – v pár minutových kolech se k sobě přiřítí dva týmy po osmi členech a ten, který z toho druhého udělá dříve půjčovnu náhradních dílů, vyhrál.

Zpočátku je to až takhle bolestivě jednoduchá formule. Zápasy jsou sestavované z lidí podobné úrovně, v úvodu tedy budete jezdit v autě o rychlosti nákupního košíku a stejné odolnosti i bojeschopnosti. Vlastně to celé připomíná předvánoční nakupování.

Nerozhoduje přesnost ani manévrování, ale počet. Jakmile se jednomu týmu povede odchytnout dvě oponentova zatoulaná auta, je konec. Největším přínosem hráče je účast. A to není zábava.

Stejně tak není zábava, když odjezdíte celou hru, aniž potkáze jediného nepřítele. Druhou možnou podmínkou vítězství je obsazení oponentovi „základny“. Vzhledem k rozsáhlým mapám je možné, aby se oba týmu minuly a pouze dojely k bázi na druhé straně. Pak už následuje pouze nervy drásající sledování pomalu naplňujícího se kolečka a rozhodnutí bitvy.

Koho přes rez nedovez

Kusy stroje odpadávají v průběhu zápasu jako jehličí z vánočního stromku v únoru. Například pneumatiky, jenž se často odkutálí do světa a zanechají vás nehybné. Díky krátkosti zápasů se nejedná o velký problém, ovšem jeho opakovaný výskyt zanechává v puse hořkost.

Ze začátku je vše zkrátka stejnorodé, opakující se a ve výsledku nezáživné. Pomalý a nejistý přesun přichází až zhruba po hodině hraní. Tou dobou se už zpřístupní více součástek a začne být relevantní další významná část – garáž.

V ní můžete upravovat i stavět nové stroje dle libosti; respektive dle toho, kolika součástkami vás hra obohatí. Ty získáváte několika způsoby – postupem na vyšší úrovně, plněním misí, spojováním již vlastněných a samozřejmě náhodně z beden. Případně si ještě můžete zkusit život burzovního makléře v herním obchodě.

Merkur, Lego... Crossout

V této fázi se otevírá více možností a hratelnost je různorodá. Z oblasti zbraní je na výběr od kulometu po kanón a už i záleží na schopnostech jedince. Vyberete dělo, které na jeden zásah napáchá velkou škodu, ale vyžaduje pečlivé míření a polohování, nebo sáhnete po kulometech, se kterými můžete být mobilnější a přesnější, i když ne tak nebezpeční?

Osvěžení přináší dva další módy: Raid a Brawl. V Raid plníte v PvE misích spolu s dalšími hráči různé úkoly jako v obrana těžební věže, eskort kamionu nebo sbírání zásob. Kolik jich můžete plnit, je limitované palivem, jež jednotlivé mise „spotřebují“. Až dojde, můžete jej dokoupit, počkat do druhého dne, případně získat v PvP.

Brawls naopak nabádají k netradiční konstrukci aut. Cílem může být sestavení nejrychlejší auta k závodu či nejodolnějšího k přežití písečné bouře. Trpí bohužel tím, že na rozdíl od klasického PvP proti sobě staví hráče různých úrovní. Konkrétně v případě závodu se nám stalo, že zatímco vozidlo stále nejistě flirtovalo se startovní čarou, ostatní doslova oblepená raketovými pohony dávno beze slova opustila ložnici.

Součástky na příděly

Samotný free-to-play, respektive bezplatný model bude nejvíce povědomí sběratelům Lega. Za skutečné peníze si můžete koupit buď celé exkluzivní modely aut (spolu s pár kosmetickými dodatky a herní měnou) nebo pouze herní měnu, kde vás nejsmysluplnější nabídky přijdou na cca 350 a 650 korun. Za to si můžete koupit jednu až dvě vzácnější součástky.

Model to není nijak obscénní, i když je totiž možné nakoupit ty nejsilnější zbraně a součástky za peníze, stále je hráč limitován například úrovní diktující maximální počet součástek na voze.

Místy akorát působí až nevkusně, jak moc se hra snaží omezovat postup a odměny. Příkladem toho jsou frakce. Kromě celkové úrovně účtu ve hře existují frakce, zpřístupňující se po dosažení určité celkové úovně. Ty hráč odděleně leveluje a získává od nich odměny. Němění nic herně ani kosmeticky; pouze brzdí. Přestup do jiné je zdarma a okamžitý.

Za zmínku ještě stojí, že za výše zmíněné spojování vlastněných součástek v nové, je později zpoplatněno herní měnou - za X peněz můžete vyrobit Y součástek, pak znovu plaťte.

V současné době je největším problémem bolestivě pomalý rozjezd (metaforicky i doslovně). Aby byla hra aspoň trošku záživná, je třeba jí věnovat minimálně dvě hodiny a i poté bude většina obsahu zablokovaná za lavinou nedosažených úrovní. Je to o to bolestivější, protože většinu věcí - od stavby aut až po bitvy s nimi – dělá Crossout nadmíru dobře.

Mnohokrát jsme se přistihli, jak se ještě při bitvě těšíme, až skončí, abychom mohli v garáži přestavět auto a vyzkoušet nový model. Po dlouhé době jsme opět pocítili dětskou zvídavost - dávali jsme věci dohromady a zkoušeli, jestli fungují nebo ne (častěji ne); přepracovávali jsme je a těšili se na další úroveň, která slibovala nové součástky. Jenomže místo raketových pohonů a motorových pil, přišla další sada dveří a motivace byla ta tam.

Titul je v době publikování článku v otevřené betě a mnohé se může změnit. Hra se doporučuje relativně obtížně, zároveň však nemůžeme říct, že by ve svém jádru byla špatná; opak je pravdou. Cesta za tímto jádrem je ovšem lemovaná zátarasy a červenými semafory.