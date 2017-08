PREVIEW – Z Bavorska přijíždí omlazený elektromobil BMW i3

Před pár měsíci jsme vás informovali o tom, že se chystá facelift BMW i3. Spolu s ním měl dorazit i model i3s, který měl být sportovnější variantou klasického vozu. A nyní jsme se konečně dočkali, BMW i3 PhII je tu.

Design – především detaily

A co přináší? Tak už na první pohled je patrný nový přední nárazník, který nepůsobí tak mohutně a jednolitě. Nyní je nárazník tvořen z černého lesklého plastu, který by měl zřejmě imitovat nasávání a dle BMW má umocňovat sportovní vzhled. Dále typický černý pruh BMW je protažen od přední kapoty, přes střechu až po záď vozu a nově se nachází i na A-sloupcích.

O designu se dá mluvit dlouho a dlouho. Původně vůz vypadal tak nějak sterilně, tudíž se dá říci, že přepracování i3 prospělo a design je lepší. Koneckonců, udělejte si obrázek sami.

Výkon – nová sportovní verze

Původní BMW i3 mělo elektromotor, který dokázal produkovat 125 kW a 250 Nm točivého momentu. To se u faceliftu nemění, výkon je stejný, včetně zrychlení z nuly na sto, 7,3 s. Maximální rychlost je omezená na 150 km/h. Spotřeba pomalejší verze se pohybuje od 13,1 kWh do 13,6 kWh kombinovaně.

Nové i3s má však motor lepší. Ten má výkon 135 kW a točivý moment je velmi slušných 270 Nm. Sportovní verze má vyšší maximální rychlost, která je 160 km/h, takže to na dlouhé sprinty rozhodně nebude. Z 0-100 to zvládne o 0,4 vteřin rychleji než slabší varianta, tedy za 6,9 s. Je tedy zřejmé, že toto BMW zase tak rychle jezdit v levém pruhu na dálnici nebude. Spotřeba rychlejší varianty je o něco vyšší, jezdí za 14,3 kWh kombinovaně.

Dojezd – Nic tak zvláštního

Baterie mají kapacitu 94 Ah nebo 33 kWh, pokud chcete. S těmito bateriemi dokážete ujet přibližně až 200 reálných kilometrů u obou variant. Nicméně jej lze prodloužit pomocí jednotky REX, neboli prodlužovačem dojezdu.

Jedná se o malý benzínový motor o výkonu 28 kW a je dostupný pro obě varianty nového BMW i3. Díky němu se dojezd zvýší až na 330 kilometrů, přičemž spotřeba je 0,6 litrů paliva na 100 km a 11,5 až 11,9 kWh. U i3s je hodnota u 0,1 litru vyšší, tedy 0,7 litrů. Elektromotor spotřebuje 12,5 kWh.

i3s – i driftovat lze

Zajímavou funkcí je režim DTC (dynamická kontrola trakce). Ta zvyšuje přilnavost ve vyšších rychlostech a při projíždění zatáček. Na kluzkém povrchu dokonce dovoluje něco, čemu by se dalo říkat driftování. A vzhledem k tomu, že poháněná je zadní náprava, zní to docela reálně.

U sportovních vlastností ještě zůstaneme. Novinka v podobě i3s má sportovní podvozek, který je o 10 mm nižší než standardní. Ke sportovnímu podvozku patří i tvrdší pérování a tlumiče, které budou výhodné zrovna při průjezdech zatáčkami. Na druhou stranu bude běžná jízda o něco méně pohodlná. Pro i3s byly navrženy i speciální stabilizátory.

Vylepšení jsou i softwarová, je zde totiž přítomné tlačítko SPORT. To zostří reakce plynu a zlepší se reakce posilovače řízení.

Elektronika – novější iDrive

Novinka má vylepšený systém iDrive, který přináší vyšší rychlost systému a nově podporuje Apple CarPlay. U vozidel, které budou z výroby vybaveny navigačním systémem Professional, dostanou vyšší rozlišení displeje a to 1440x540 px na úhlopříčce 10,25 palce.

V BMW si připravili i nový napájecí kabel, který je vybaven teplotním senzorem, což se není čemu divit, když musí přenášet 11 kW elektrické energie. Tolik proudu dokáže dodat nabíječka BMW i Wallbox Connect. Díky ní budete mít za 3 hodiny dostatek energie na ujetí 180 kilometrů. Novou nabíječku je též možné propojit s telefonem, kde uvidíte přesnou spotřebu energie a můžete pomocí ní optimalizovat své náklady.

Mezi bezpečnostní systémy patří i Driving Assistant Plus. Ten umí řidiče upozornit před čelní srážkou, případně umí varovat před srážkou s chodcem. A samozřejmě vůz umí sám před srážkou zabrzdit. Driving Assistant Plus zahrnuje také adaptivní tempomat a asistenta pro jízdu v koloně. Tento asistent dokáže auto řídit až do rychlosti 60 km/h.

V červenci letošního roku byl představen balíček BMW Connected+. Ten zahrnuje možnost inteligentního plánování trasy, kde si můžete zjistit umístění nabíjecích stanic, u kterých lze zastavit kvůli nabíjení. Své výlety můžete sdílet na internetu a veškerá data lze přenášet i do telefonu.

BMW se zaměřilo též na osvětlení vozu. Přední světlomety nyní využívají technologii LED, která je dnes již dostatečně levná a spolehlivá pro použítí v automobilech. Taktéž jsou světlomety úspornější než v případě xenonů či halogenů.

Jak se vám nové BMW i3 líbí? Myslíte, že i3s je první vlaštovkou elektrických hot-hatchů?