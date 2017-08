RECENZE – Get Even je překvapením a zmatkem roku. Hráče najde oklikou

Dost možná za to může i fakt, že samotní tvůrci pořádně neví, jak svou hru identifikovat. Nejedná se o čistou střílečku, není to horor, není to ani stealth, je to vlastně takový mišmaš. Vadí to ale, když má titul opravdu silný příběh? Podle všeho ne.

Get Even je opravdu silně příběhově zaměřená hra. A to i přesto, že zápletka není moc složitá. Hlavní hrdina Cole Black se s amnézií probudí v opuštěném blázinci s futuristickými brýlemi na hlavě. Ty slouží jako přístroj, který lidem právě s touto diagnózou pomáhá si vzpomenout na to, co bylo zapomenuto. A že má náš hrdina na co vzpomínat.

Titul, který je sám sebou

Z popisu se zdá, že je všechno jedno velké klišé. A ano, z první chvíle tak Get Even opravdu působí. „Blázinec“ není tak úplně opuštěný, navíc k hrdinovi mluví tajemná postava, která si říká Red a samozřejmě to vše vypadá jako střílečka a člověk má pocit, že to zas taková pecka není.

Ale pak se začnou objevovat ty zajímavější věci, jako například „Corner Gun“, tedy zbraň, která dokáže střílet za roh a posouvá hranice hratelnost do málokdy vídaných směrů.

Její princip je velmi jednoduchý a nejedná se o nic nereálného. Jedná se v zásadě nástavec na vhodnou zbraň kombinovaný s kamerou, přes kterou se míří a do hry přináší opravdu velmi zajímavé řešení pro mnoho situací. Přesto ale nejde o klasické FPS. Vlastně se dá říct, že tvůrci nechávají hráče neustále někde mezi žánry, ale žádný nenaservírují naplno.

Atmosféra je opravdu hutná a dá se říct, že skoro hororová, ale přítomnost zbraní tento žánr nikdy nepustí k hlavnímu slovu. Stejně tak to není střílečka, jelikož i sama hra doporučuje zabíjení (převážně ve vzpomínkových pasážích) omezit na minimum. Zároveň se nejedná ani o klasický stealth, protože nikdy není skrývací pasáž natolik dlouhá, aby převažovala v celkovém obrazu.

Výsledek je takový mix žánrů, který prostě nejde dobře popsat, ale musí se zažít. A pravda je taková, že ne každému Get Even sedne.

Atmosféra je to hlavní

Co je ale znát vždy a každou minutu hraní, je atmosféra. Ta se dá snad celou hru doslova krájet a to ve všech momentech, což je něco, čeho ne každý titul umí dosáhnout. Jak bylo psáno výše, má opravdu blízko k hororům, což neuvěřitelným způsobem podtrhuje zvukový doprovod. Toho si lze všimnout hned v úvodní misi, kde se hudba stupňuje ruku v ruce s postupem k cíli. Máte-li možnost, určitě si zahrajte na sluchátkách, ideálně s podporou prostorového zvuku, zážitek je pak naprosto strhující.

Dokonce i ony pasáže, kdy přijde na řadu střílení, neztratí hra nic ze svého kouzla. Za prvé je to tím, že Corner Gun je modifikovatelná a lze na její přední část umístit pistoli, nebo i samopal. Je asi jasné, co jsou jaké výhody té, či oné zbraně. Příjemné však je, že Cole Black není nějakým Rambem, tedy není úplně možné se na nepřátele rozeběhnout a zběsile střílet. Ale čistě akční pasáže ve hře stejně není možné najít.

Mimo zbraň má Cole k dispozici svůj smartphone. Ten slouží zaprvé jako zdroj pro příběh, jelikož na něj chodí SMS zprávy, zároveň ho ael lze používat pro sběr důkazů (a tím získat další dodatečné informace pro příběh), disponuje termokamerou, která se hodí na řešení hádanek, hledání nepřátel a jiných teplých objektů a poslouží i jako UV svítilna. Poměrně hi-tech telefon, že?

Hádanek je v Get Even poměrně hodně a většinou zapojí do řešení i okolí. A jejich typů je hned několik. Jednou bude kupříkladu nutné zjistit, jaké uzávěry parovodu uzavřít, jindy půjde o hledání vstupního kódu, nebo nalezení správné skříně s pojistkami. Většinou přijde k řešení vhod právě zmíněný telefon, který bude opravdu užitečnou hračkou.

Polská hra se nezapře

Asi nejslabší částí je technické zpracování, které je typicky polské, leč to zní možná příliš škaredě. Tím máme na mysli to, že v jednu chvíli člověk žasne, jak je daná lokace detailní a uvěřitelná a pár minut na to se škrábe na hlavě a říká si, zda náhodou nehraje hru z minulé generace konzolí. Je to opravdu škoda, s trochou více práce mohla být hra opravdu skvělá neustále, ne jen „většinu času“. A na původně ohlašovanou fotorealističnost zapomeňte rovnou.

Co bije do očí nejvíce, jsou titulky, respektive jejich velikost (malost). Get Even je silně příběhový titul (jak zde již nejednou zaznělo), přesto tvůrci zvolili velikost fontu, u které si většina hráčů bude muset přisunout židle a křesla o kus blíže, aby měl šanci titulky vidět. Můžeme doufat, že to nějaký patch vyřeší a velikost alespoň trochu zvětší.

Verdikt

Get Even je opravdu překvapením roku, které se prostě musí zažít, aby bylo možné ocenit jeho kvality. Zároveň jde ale o takovou kombinaci žánrů, že spoustu hráčů může odradit nebo vůbec neoslovit. A vězte, že by to byla rozhodně škoda.