RECENZE – staronový WipEout ukazuje, jaké nás čekají v budoucnu závody

Uncharted: The Lost Legacy se ukazuje v novém strhujícím traileru Tomáš Herodek 06/14/2017 10:30:00 Slavná série, která by za sebou měla mít, co se týče velkých dílů, takzvanou tečku ještě neřekla své poslední slovo. Chystá se totiž samostatně hratelné rozšíření s názvem Uncharted: The Lost Legacy, které se připomíná novým videem. http://cdr.cz/sites/default/files/uncharted-e3-2017-uvodni.png

Uncharted: The Lost Legacy se ukazuje v novém strhujícím traileru diskuse (0) Slavná série, která by za sebou měla mít, co se týče velkých dílů, takzvanou tečku ještě neřekla své poslední slovo. Chystá se totiž samostatně hratelné rozšíření s názvem Uncharted: The Lost...