Rise of Nations: Extended Edition dorazí do Windows Store

Microsoft se snaží prezentovat Windows Store i jako herní obchod. Už je v něm poměrně hodně her, ale potrvá ještě řadu let, než bude moci velikostí konkurovat Steamu, kdo ví jestli vůbec. Redmondu nezbývá nic jiného, než do svého obchodu přidávat hry a jednou z dalších je i Rise of Nations: Extended Edition.

Už jen přízvisko Extended Edition naznačuje, že se jedná o remasterovanou verzi. Původně hra vyšla v roce 2003 a tak nějak nepřímo odkazovala na Age of Empires. Remaster už si 2 roky lebedí na Steamu, ale teprve nyní se Microsoft rozhodl umožnit koupi hry i na Windows Store, což bude podpořeno slevou. Cena bude standardně 19,99 amerických dolarů (443 Kč), ale po omezenou dobu bude cena snížena na 4,99 amerických dolarů (110 Kč).

Mezi verzí pro Steam a Windows Store nebude prakticky žádný rozdíl. Bude dokonce umožněno hrát multiplayer mezi verzemi her pro obě platformy. Hra vyjde 14. září letošního roku.