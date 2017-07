Virtuální prohlídka safari z kaváren? Přichází éra virtuálního turismu

Myšlenka vzdáleného ovládání ani přenosu obrazu není nic zvláštního. Na celém projektu je zajímavé to, že robotí vozítko se pohybuje např. v Africké savaně a přenáší obraz např. do kanceláře někde v New Yorku na projekční stěnu nebo do 3D virtuálních brýlí jako např. Oculus Rift nebo HTC Vive.

Klient dychtivý poznání a zážitků sedí pohodlně v křesle ve virtuální safari kavárně, má nasazené virtuální brýle a sluchátka a jenom sleduje v plném úhlu 360° život zvířat na savaně kdesi v Keni. Robotí vozítko nese klasickou 3D-HD kameru, stereo mikrofon a autonomní řídicí systém.

Operátor může vzdáleně vozítko ovládat a směrovat ho podle potřeby. V případě virtuálního safari připadá v úvahu pohyb ve vymezeném „bezpečném“ koridoru. Vozítko se muže samo vrátit na základnovou stanici k dobití a případným opravám.

Vzdálená virtuální tele-presentace pro virtuální safari nebo obecně virtuální turismus je nový druh podnikání – nově vznikající odvětví. Nový, doposud neexistující business využívající autonomní systémy řízení a mechanismy umělé inteligence.

Již brzy bude zcela jistě možné v nějaké větší světové metropoli navštívit virtuální safari kavárnu, pohodlně usednout do křesla, nasadit si 3D brýle a sluchátka a vychutnávat jízdu africkou krajinou a pozorovat faunu i floru nebo navštívit nějaké jeskyně, vodopády, horské oblasti nebo možná i pozorovat život zvířat v běžně nedostupných oblastech Arktidy a Antarktidy.

Velmi zajímavá by byla i takováto virtuální návštěva galerií nebo dokonce návštěva podmořského života na postupně zanikajících korálových útesech s využitím autonomní ponorky. Klient se samozřejmě může i aktivně zapojit do manévrování s robotem. Zcela jistě to brzy bude šlágr v některé světové metropoli.

Nechme se překvapit, kdy se podobné technologie objeví v České republice, kde je mnoho zajímavostí a historických památek. Podobný systém virtuální telepresentace je možné sestavit i pro létající drony (UAV), takže se třeba v budoucnu můžeme těšit např. na leteckou prohlídku zámku Hluboká nad Vltavou nebo Boubínského pralesa, kam je běžně přístup zakázán.