YouTube přechází do černé. Víme, jak tajnou funkci vyzkoušet

Uživatelé diskuzního portálu Reddit upozornili na krok, který podnikla společnost Google. Ta v těchto dnech testuje nový vzhled populárního serveru YouTube, v brzké době bychom se tak mohli dočkat jeho redesignu.

Google své weby v posledních letech vede k minimalizmu, preferuje čistý a přehledný design, který nepůsobí příliš přehlceně a dýchá. Specifikovat bychom takto mohli i aktuální vzhled YouTubu, který ovšem společnost chystá ještě více zjednodušit a celkově zvětšit jeho rozlišení.

A není to všechno, počítá se také s jeho tmavou variantou. Podle dostupných informací by mělo jít o volitelný krok. Po přepnutí do "Dark Modu" se stránky převléknou do černo-šedého kabátu, který zatím není dle slov testerů zcela vyladěný, Google ovšem nic netlačí a na jeho finální podobu je ještě spousta času.

Tmavý design oceníte v momentě, kdy se nevyhnete přímému slunečnímu svitu, takový web je v něm čitelnější. Vhod přijde také v noci, kdy se nenacházíte v blízkosti umělého osvětlení, nevypálí vám oči.

Ladění barev má ovšem i druhou stranu mince. Ze čtení bílého textu na černém pozadí dříve přichází rozostřování obrazu, pro oči se jedná o náročnější proces a dříve se unaví. U řady uživatelů proto nepatří tmavé designy mezi příliš populární. Naštěstí je YouTube hlavně o videích.

Testovací verze tmavého YouTubu zatím není oficiálně dostupná, odemknout si ji však můžete vlastnoručně: