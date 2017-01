Nejočekávanější akční hry pro rok 2017 (+ anketa)

Loňský rok byl v rámci akčních her velmi bohatý. Ať se jednalo o vydání Rise of the Tomb Raider na PS4, nebo novinky jako Hitman, Mafia 3, Dishonored 2, Watch Dogs 2 nebo velmi úspěšný Uncharted 4. Je zde vůbec šance, aby byl letos úspěch stejný?

Horizon: Zero Dawn

Očekávané datum vydání: 1. 3. 2017 | Playstation 4

Prvním titulem je zároveň asi ten největší, který nás v rámci žánru čeká. Horizon: Zero Dawn je novou značkou giganta SONY, tedy je jasné, že si tuto hru zahrají pouze majitelé konzolí Playstation 4. Čekat by nás měl otevřený post-apokalyptický svět, plný robotických dinosaurů a jiných stvoření, potulujících se po zdánlivě pravěké budoucnosti.

Za hrou stojí studio Guerrilla Games, které má se SONY již dlouhou historii a do současné generace konzolí se již zapsali titulem Killzone: Shadow Fall. Přestože dříve dělali na FPS titulech, zatím to vypadá na velmi nadějný počin.

For Honor

Očekávané datum vydání: 14. 2. 2017 | Windows PC – Playstation 4 – Xbox ONE

Napadlo vás někdy, jak by to vypadalo, kdyby se proti sobě v bitvě postavil středověký rytíř, vikingský válečník a japonský samuraj? Přesně to totiž nabídne rubačka For Honor. Asi nejvíce by se dala připodobnit ke hře Chivalry: Medieval Warfare, která také přinesla středověké bitvy.

For Honor slibuje kampaň pro jednoho hráče, je ale asi jasné, že hlavním zaměřením bude multiplayer. Ten by měl sázet na správnou kooperaci hráčů, unikátní soubojový systém a mišmaš osvědčených prvků. V nedávné době bylo možné si ozkoušet hru v uzavřené betě. Na PC se ale setkala s velkými problémy u hráčů bez gamepadu. Jak dopadne výsledek, bychom se ale měli dozvědět velice brzy.

Injustice 2

Očekávané datum vydání: 16. 5. 2017 | Playstation 4 – Xbox ONE

Druhý díl komiksové bojovky, kde proti sobě stojí Batman, Superman, Flash, Joker, Harley Quinn a další postavy z DC Comics. První díl zaujal slušným příběhem, který by mohl dobře fungovat i ve formě filmu, a velmi slušnou hratelností. Že se navíc jedná o slušně zpracovanou bojovou hru, podtrhuje fakt, že za ni opět stojí studio NetherRealm v čele s Ed Boonem, jedním z tvůrců legendárního Mortal Kombatu.

Druhý díl slibuje, že všechno posune o úroveň výše. Příběhový trailer slibuje opět slušný komiksový příběh, který přímo naváže na první díl. Postav bude opět více, nastoupí například Braniac či Supergirl. Jednotlivé hrdiny bude navíc možné upravovat vzhledově, a v rámci schopností. Častější hraní za určitý charakter by tedy mělo být o něco více motivující.

State of Decay 2

Očekávané datum vydání: 4. čtvrtletí 2017 | Windows PC – Xbox ONE

Pokračování post-apokalyptické zombie hry, která zaujala netradičním pojetím. Hráč totiž neovládá pouze jednu postavu, ale celou komunitu, přičemž postava, za kterou zrovna hraje, může kdykoliv zemřít. Stále je to ale ztráta, jelikož je potřeba jednotlivé charaktery neustále vylepšovat, aby komunita prosperovala.

Druhý díl na tomto konceptu nebude nic měnit, což je dobře. Hru navíc bude možné hrát až se čtyřmi dalšími lidmi, kteří budou mít své vlastní komunity. Bude s nimi možné spolupracovat na dalším postupu, a přežívat tak ve světě plném oživlých mrtvol.

Uncharted 4: The Lost Legacy

Očekávané datum vydání: 2017 | Playstation 4

Podobně jako tomu bylo u The Last of Us i Uncharted 4 se dočká příběhového dodatku, který by měl vyjít i samostatně. Příběh bude zasazen po událostech posledního dílu a hlavní postavou nebude starý známý Nathan Drake, nýbrž jeho kamarádka Chloe Frazer. Sekundovat ji bude Nadine Ross, která kopala za druhý tým.

Tvůrci slibují odlišnou hratelnost a pojetí, než tomu bylo u hlavních dílů série. Co přesně tím ale myslí, nijak neupřesnili. Stejně tak není známé ani datum vydání; bylo ovšem slíbeno, že se dodatku dočkáme právě letos. Zde tvůrcům věříme, že opět odvedou stejně solidní práci, jako tomu bylo právě v případě dodatku Left Behind.

LEGO City: Undercover

Očekávané datum vydání: Jaro 2017 | Windows PC – Playstation 4 – Xbox ONE – Nintendo SWITCH

Tento titul je možné znát již z roku 2013, kdy vyšel na konzoli Nintendo Wii U. Jelikož ale nebyla tato konzole v rámci naší republiky tak úspěšná, spousta lidí tento přírůstek do rodiny LEGO her minulo. Což je ovšem škoda, jelikož se jedná o jednu z nejlepších LEGO her na trhu. V kostce se dá říci, že se jedná o kostičkované GTA (úmyslná hříčka).

Hlavním hrdinou je policista Chase McCain, který musí zachránit město před plány zločince Rexe Furyho. Nouze nebude o souboje, honičky v automobilech a také nutnost využívat převleky a zůstat v utajení. Pevně doufáme, že se bude jednat o povedený port a těšíme se, že si hru konečně užijeme i na zbylých platformách.

Spider-Man

Očekávané datum vydání: 2017 | Playstation 4

O tomto titulu se toho příliš neví. Studio Insomniac Games obnovilo spolupráci se SONY a nejspíše v rámci úspěchů studia MARVEL a jejich filmů se má dostat na konzole i nová hra s ukecaným, mladým pavoučím superhrdinou.

Zároveň by se mohlo jednat i o krok ze strany MARVELu, mít po dlouhé době úspěšný titul s ikonickým hrdinou, jako tomu je u DC Comics a Batmana.

God of War

Očekávané datum vydání: 2017 | Playstation 4

Restart série God of War je vlastně velká neznámá. Aktuálně se předpokládá, že by hra měla vyjít ještě letos; zda se to splní, je ale ve hvězdách. Na posledním veletrhu E3 tvůrci ze SONY Santa Monica ukázali, že sérii čeká řada změn. Všechny ale vypadají zajímavě a demo, které bylo ukázáno, sklidilo úspěch a zanechalo zatím pozitivní dojmy.

Kratos se tedy opět vrací. Poté, co si to vyřídil s bohy Olympu, se přesunul na sever, kde to si to dle všeho rozdá se severskými bohy jako Thor, Odin a další. Z videa to vypadá, že drtič všeho živého i božského značně zmoudřel, zestárl a má syna, který mu dle všeho bude v příběhu sekundovat. Poslední značnou změnou je nová kamera, která již není fixní, nýbrž se přesunula za Kratova ramena, což určitě změní i hratelnost. Uvidíme, co se dozvíme letos.

Jak je vidět i letos by nás mohl čekat poměrně zajímavý rok. Když k tomu přičteme nejeden zajímavý titul ze stříleček, strategií, či RPG. Navíc spousta titulů, nebyla stále oznámena, jelikož by letos měl vyjít například i nový Assassin’s Creed. Rok 2017 má rozhodně potenciál, být opět bohatý.