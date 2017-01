Odhalujeme nejočekávanější strategie roku 2017 (+ anketa)

Člověk by až řekl, že strategiím zvoní hrana. Naštěstí jsou stále ještě součástí herní scény studia, která si to nemyslí a ze všech sil se snaží legendární žánr, který formoval a rozvíjel zábavní průmysl, udržet při životě. Je paradoxem, že vzniká čím dál tím méně strategických her. Žánr jako takový totiž už od pradávna patří mezi nejpopulárnější, to se ovšem nepromítá na výdělcích.

Pojďme se podívat na nejzajímavější strategické kousky roku 2017 a odpočinout si od rychlokvašek ve stylu Call of Duty, Battlefield, Assassin’s Creed, FIFA nebo Need For Speed. Některé z nich se nacházejí již v hratelné fázi, v rámci předběžného přístupu. I přesto se jim však budeme věnovat, neboť by měly letos přejít do plné verze.

Realpolitiks

Očekávané datum vydání: 16. února 2017 | Windows PC, Mac, Linux

Pokud patříte mezi skalní fanoušky politiky a inauguraci Donalda Trumpa jste hltali s popcornem v ruce, je Realpolitiks hra jako na míru stavěná právě pro vás. Navíc si můžete splnit svůj dětský sen a řídit stát. Nastavit mu vlastní pravidla a činit důležitá rozhodnutí, která můžou mít kladný, ovšem i katastrofální dopad na vaši prezidentskou kariéru.

Titul, který jakoby z oka vypadl hrám ve stylu série Crusader Kings, má na svědomí polské studio JuJubee pod záštitou vydavatelského domu 1C Company. Vést v ní můžete libovolný stát světa, a účastnit se tak řady fiktivních scénářů. Potýkat se budete s rozpínáním Islámského státu, budete svědky třetí světové války, nukleárních útoků nebo kolonizace Měsíce.

The Astonishing Game

Očekávané datum vydání: Únor 2017 | Windows PC, Mac, Android, iOS

S politikou tak trochu souvisí i náš druhý typ. Jedná se o pojetí strategického žánru, které nemá obdoby. Napřímo totiž souvisí s hudební branží. The Astonishing Game je hra inspirovaná metalovou operou skupiny Dream Theatre. Hudba téhle americké bandy vás bude kompletním příběhem provázet.

Ten je samozřejmě maximálně béčkový a jeho zápletka asi nebude kdo ví jak světoborná, na takový ten relax v řádech desítek minut by vám ovšem mohl titul přijít vhod. Dostáváme se v něm do role protestanta, který brojí proti svému císaři. Proč? Protože ten na svém panství zakazuje hudbu. To odstartuje tahový boj dobra proti zlu. Za titulem stojí stejný tým, který do herního světa uvedl strategii Naval War: Arctic Circle.

Halo Wars 2

Očekávané datum vydání: 21. února 2017 | Windows PC, Xbox One

Už v roce 2015 došlo na nejdůležitější herní výstavě Electronic Entertainment Expo (E3) k oznámení strategie Halo Wars 2. Její vývoj aktuálně finišuje v dílně věhlasného britského studia The Creative Assembly, které stojí za fenomenální sérií Total War. Tenhle tým má totiž realtimové strategie v merku. Podílet se ale budou i původní matky a otcové značky z 343 Industries, i když jen velmi okrajově.

Kampaň bude o střetu dvou zkušených stratégů, těšit se můžete na rozličné jednotky i propracované mapy. Bohatá bude rozhodně i multiplayerová část hry, která nabídne hned několik módů. Skirmish vás postaví proti AI nebo živému nepříteli, chybět nesmí ani kooperace. Vaši rychlost v obsazování základen pod nátlakem časového limitu prověří mód Stronghold, nejpopulárnějším se ovšem zřejmě stane Domination, ve kterém se objevíte na jedné z map ze singleplayeru – budujete základnu, stavíte jednotky, taktizujete.

Northgard

Očekávané datum vydání: 22. února 2017 | Windows PC

Než se dostaneme k tomu pozitivnímu, máme pro vás informaci, která vás asi zklame. Vikingové neměli na helmách rohy. Vážně, je to mýtus. Realitou je ovšem fakt, že hra Northgard, která se právě Vikingům věnuje, vypadá skutečně slibně, a co je ještě lepší, na našich monitorech se objeví zanedlouho.

Pokud patříte mezi milovníky sérií jako The Settlers nebo Anno, s tímhle titulem budete ve svém živlu. Úkolem hráče je vybudovat stabilní prosperující kolonii. Je tedy třeba pečlivě operovat se surovinami, objevovat nové nerostné bohatství a udržovat armádu ve střehu. Nejen kvůli kočovným výjezdům na lodích, ale také jakožto obrannou složku na ledem a sněhem pokryté pevnině. Uvařte si čaj, nasaďte čepici a vyčkávejte na mrazivý Northgard.

LEGO Worlds

Očekávané datum vydání: 24. února 2017 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One

Výpravné strategie z LEGO světa na motivy Pirátů z Karibiku, Star Wars nebo Indiana Jonese patří k tomu nejhumornějšímu, co tenhle žánr na herní scéně nabízí. Myšleno v dobrém. LEGO Worlds se ale ubírá trochu jiným směrem. Nabídne otevřený svět, ve kterém si budete moci dělat takřka vše, co chcete. Prioritou je ovšem stavění z lego kostiček, samozřejmostí je i kooperace s dalšími hráči.

Že vám to tak nějak připomíná Minecraft? Nemýlíte se, LEGO Worlds má být jeho přímým konkurentem a TT Games udělají všechno proto, aby jejich záludný plán vyšel. Uvidíme, zda je na herní scéně prostor pro dva Minecrafty, každopádně studiu držíme palce.

Warhammer 40,000: Dawn of War 3

Očekávané datum vydání: Duben 2017 | Windows PC

Trojku v názvu nese nesmrtelná značka Warhammer 40K. Dawn of War 3 dorazí letos v dubnu a slibuje skutečný herní zážitek. Klasická realtimová strategie zasazená do temného fantasy světa studia Relic Entertainment nabídne skrze gameplay trojici základních ras. Jsme už zvyklí, že každá z nich nabízí unikátní hrdiny, jednotky, budovy i ability.

Dawn of War 3 vybírá to nejlepší z historie série a rozšiřuje o inovativní prvky. Těšit se můžete na velkolepé řežby na rozlehlých mapách se stovkami jednotek, které lze pochopitelně vylepšovat, a umocnit tak dominantní postavení na bitevním poli.

Sudden Strike 4

Očekávané datum vydání: Duben 2017 | Windows PC, Mac, Linux, PS4

Psal se rok 2000, když studio Fireglow přišlo s nápadem na válečnou strategii Sudden Strike. Nikdo tehdy netušil, že se stane hitem milénia, letos si tuhle akční záležitost připomeneme už počtvrté.

Na časové ose se vrátíme daleko do historie, do období druhé světové války. Pod ruku se nám dostanou jednotky USA, Velké Británie, Sovětů i nacistického Německa. Sudden Strike 4 netroškaří, kampaň má být opravdu dlouhá, hra navíc nabídne více než stovku jednotek s řadou taktických nastavení. Totéž platí o budovách i herních mapách. Vývojáři slibují, že budou vůbec nejrozsáhlejší v dlouhé sedmnáctileté historii série.

The Guild 3

Očekávané datum vydání: 2017 | Windows PC

Třetí pokračování středověké ekonomicky zaměřené strategie s prvky RPG, jejíž kořeny sahají do roku 2002. Tehdy se hra zrodila v kancelářích studia JoWood – budiž je mu země lehká. V roce 2016 byl oznámen vývoj aktuálního dílu společností Nordic Games, na které bychom se měli spolehnout.

The Guild 3 kombinuje klíčové vlastnosti svých předchůdců a obohacuje je o moderní vizuály, stejně jako o řadu novinek a vylepšení v herní mechanice. Opět se vracíme do krutého středověkého světa, naplněného válkami, konflikty a politickými intrikami. Naším úkolem je pomalu stoupat na vrchol a nalézt cestu k úspěchu.

Blitzkrieg 3

Očekávané datum vydání: 2017 | Windows PC, Linux, Mac

Blitzkrieg 3 už si můžete zahrát. V early-accesu vyšel v průběhu minulého roku, oficiální datum vydání finální verze ovšem vývojáři slibují právě pro letošek.

Pokud jsou vám blízké tituly jako Company of Heroes nebo Men of War, třetí Blitzkrieg byste rozhodně neměli minout. "Pokračování" populární strategické série nabízí nový rozměr druhoválečných bitev a přináší celou řadu skvělých vylepšení. Hra od vývojářů Etherlords 2 nebo Heroes of Might & Magic 5 sleduje nejdůležitější historické události mezi lety 1943 až 1945 a na rozdíl od předchozích příběhových zpracování sází především na hru více hráčů.

SpellForce 3

Očekávané datum vydání: 2017 | Windows PC

SpellForce má vybudovanou tradici, důkazem budiž chystaný třetí díl, který vývojáři slibují vypustit ještě letos. Bohužel přesně nevíme kdy. Nejedná se pouze o čistou strategii, SpellForce ji kombinuje také s RPG prvky.

Z malé osady je třeba vybudovat fungující říši, rozšiřovat své území a čelit nepřátelům i nástrahám fantasy světa, ve kterém se pohybuje nepřeberná řada nejrůznějších potvor. Jednotliví hrdinové disponují unikátními vlastnostmi, které lze navíc systematicky rozvíjet, charaktery jsou specifické. Hlavní dějová linka nabízí také vedlejší úkoly a počítá se i s multiplayerem, kterým SpellForce 3 otevře zcela nové možnosti.

To ale rozhodně není všechno, zůstaňte ve střehu i s dalšími tituly. V roce 2017 by světlo světa měla spatřit působivá budovatelská strategie Life is Feudal: Forest Village.

Doporučit můžeme i březnové Might & Magic: Showdown, Constructor HD, nebo vesmírnou záležitost Endless Space 2 či Down of Andromeda. Sledovat budeme také situaci kolem titulu Call to Arms nebo 0 A.D., která by měla vyjít v samotném závěru letošního roku – dost možná ale vývojáři počkají až na rok 2018.

Překvapením letošního roku by mohlo být také Ultimate General: Civil War, The Elder Scrolls: Legends nebo Total War: Arena.