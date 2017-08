Assassin’s Creed Origins v nových záběrech ze hry a ve dvojici trailerů

Sběratelské edice herní série Assassin’s Creed byly vždy doprovázeny soškou hlavního hrdiny. V případě nadcházejícího Origins tomu nebude jinak, ovšem s tím rozdílem, že za raritu utratíte až desetinásobek toho, co obvykle.

