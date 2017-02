CONSPIR4CY pokořili Denuvo u Resident Evil 7 v rekordně krátkém čase

Italská crackerská skupina CONSPIR4CY (CPY) se letos rozhodla náležitě opřít do prolamování zatím poslední verze protipirátské ochrany Denuvo. Vybrala si k tomuto účelu nyní videohru Resident Evil 7, která vyšla na PC platformu teprve minulý týden, 24. ledna. Po pouhých pěti dnech od zahájení prodejů této videohry se objevila cracknutá verze na internetu.

Jde o zatím nejkratší dobu, kdy byla schopna skupina CPY uvolnit pirátské vydání videohry chráněné nejnovější verzí protipirátské ochrany Denuvo. Dříve Italové uvolňovali cracky na hry, které byly na trhu už měsíc nebo i déle.

Videohře Resident Evil 7 se zatím, co se týče prodejů, náramně daří. Podle údajů ze SteamSpy si tuto videohru pořídilo od nedávného vydání 248 361 PC hráčů (v době psaní článku). Ve velké Británii se stal Resident Evil 7 dokonce hitem a vyšplhal se na první místo v kategorii nejprodávanější krabicové hře.

Otázka teď zní, jak moc vyšlý crack prodejům PC verze RE 7 ublíží? Skupina CONSPIR4CY sice ukázala, že je schopna překonat nejnovější verzi Denuva v relativně krátkém čase, ale na druhou stranu tím určitě vyprovokuje reakci zaměstnanců rakouské společnosti, která za Denuvem stojí.

Pět dnů je hrozně krátká doba, na druhou stranu je to lepší vydání crack na hru hned v první den vydání na trh. Nebylo by ani překvapením, kdyby se společnost Capcom rozhodla ochranu Denuvo ze svého RE 7 stáhnout.

Crackeři z CONSPIR4CY možná svým nynějším počinem jen urychlili nástup doby, kdy Rakušané přijdou s novou vylepšenou verzí Denuva, která bude pro crackerskou elitu zase řadu měsíců nepřekonatelná.

Bude zajímavé sledovat s jakým prohlášením o Denuvu (jestli vůbec s nějakým) vyrukuje čínská crackerská skupina 3DM, která si dala od února 2016 roční pauzu od prolamování protipirátské ochrany Denuvo. Letos v únoru už je to tedy rok.

Minulý rok skupina 3DM jen oznámila, že je schopna překonat Denuvo u Just Cause 3 a Rise of the Tomb Raider. Žádné cracky na tyto videohry se ale nikdy na internetu neobjevily.