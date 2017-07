Dojmy z dlouhodobého používání Microsoft Edge: v čem je pozadu a v čem napřed?

Internet Explorer byl jednou z hlavních součástí Windows. Byl již nedostatečný a jeho jádro Trident bylo příliš nabobtnalé, pomalé a nestíhal konkurentům. Redmond vzal tedy jádro Trident, osekal jej o nepotřebné části, optimalizoval a vydal pod jménem EdgeHTML.

Trident je tedy přímý předchůdce EdgeHTML. V Edgi nefiguruje ovšem jen jedno jádro, dalším je Chakra, to se stará o zpracování JavaScriptu. O vývoj obou jader se stará sám Microsoft a jádro Chakra je uvolněno jako open-source pod MIT licencí, EdgeHTML je proprietární.

O prohlížeči Edge bychom mohli z technické stránky věci mohli mluvit hodně dlouho, ale o to v tomto článku nejde. Na prohlížeč se podíváme z pohledu uživatele, který jej používá.

Bolestivý začátek

Počátky Microsoft Edge nejsou nijak příjemné. Začínal jako rozšíření Internet Exploreru, kdy se dalo přepnout z jádra Trident na EdgeHTML. Ale k finální verzi. Když Windows 10 vyšel, překvapila mě rychlost „rohového prohlížeče“. I oproti Google Chrome, ten byl prostě pomalejší. Zatímco když jsem klikl na tlačítko Edge, prohlížeč se ihned spustil, u Chromu jsem musel tak 2 vteřiny čekat. I reakce již spuštěného prohlížeče byly perfektní. A to nebylo jen na jednom počítači.

Stabilita byla tehdy poměrně slušná, rovnala se a řekl bych, že stále rovná stabilitě Chromu. Takže perfektní prohlížeč? Ne, Edge měl zásadní chybu, tím byla absence podpory doplňků. To poměrně dobře napsaný prohlížeč degradovalo pod úroveň Internet Exploreru, který podporu doplňků měl, sice špatnou, ale měl.

Windows 10 Mobile obsahoval Microsoft Edge též. Bohužel. Ačkoliv se mluví o Internet Exploreru jako o nestabilní prohlížeči, oproti Edgi byl pevný jako skála. Což je poměrně smutné, protože jádro EdgeHTML bylo stejné, jako u desktopové verze, jen nejspíše bylo pro ARM hůře optimalizované.

Postupem času v Redmondu zapracovali na optimalizaci a Edge se dá v dnešní době na telefonech používat. Tedy za předpokladu, že máte výkonnější hardware. Na pomalejších telefonech se používání může stále proměnit v týrání trpělivosti.

Velice zvláštní vývoj

Nyní se dostáváme do fáze, kdy Redmond už konečně přidal možnost instalace doplňků, kterou poměrně dlouho sliboval a jako obvykle to nestačil do oznámeného termínu. Nicméně, podporu rozšíření vyřešil dobře, v Edgi lze v podstatě používat doplňky z Chrome, stačí jim mírná úprava.

Přesto doplňků moc není, v české variantě Windows Store je jich jen 38. Pro Google Chrome bylo v roce 2010 dostupných přes 10 tisíc rozšíření. Takže je na tom Edge v tomto ohledu opravdu špatně. A není divu, však v celosvětových statistikách jej v používání stále poráží i Internet Explorer.

Zajímavé vychytávky

Ačkoliv se může zdát, že Edge kvůli doplňkům nestojí za nic, není to tak úplně pravda. Oproti konkurenci má i on co nabídnout. Mezi zajímavé funkce patří například tlačítko „Zobrazení pro čtení“. To oceníte především na tabletech nebo telefonech. I když... Víme, jak to s Windows 10 Mobile vypadá a tabletům už, jak se zdá, odzvonilo.

Kreslit si poznámky přímo na webovou stránku též není od věci, hodí se to například vývojářům webu. Pro ně jsou v prohlížeči i vývojářské nástroje převzaté z Internet Exploreru. Jsou dobré, a dokonce bych řekl, že jsou lepší než u Chrome.

Poměrně nedávno Redmond přidal do prohlížeče možnost schování aktuálně otevřených karet. Ty mohou být kdykoliv později vyvolány, a to i když zavřete prohlížeč. Což je vynikající, když máte něco rozpracovaného. Ale nesmí na stránkách být dynamický obsah, ten se uložením smaže.

Microsoft se také chlubí s tím, že Edge je méně náročný než jiné prohlížeče. Srovnám-li to s Chrome, mají v Redmondu pravdu. V mém pracovním notebooku mám jen 4 GB RAM, to je pro Chrome žalostně málo, ale pro Edge to stačí. Ano, nemohu mít otevřeno 50 záložek jako u stroje s 16 GB RAM, ale funguje. Onu oslavovanou delší výdrž na baterie jsem nezkoušel, ale pocitově se mi zdá, že procesor je méně u Edge zatěžován. Ventilátor se nespouští tak často, jako v případě Chrome.

Závěr

V současné době je Edge plně použitelným prohlížečem, který už se vyléčil z většiny dětských nemocí. Bohužel to nestačí. Chrome má mnohem větší podíl na trhu, už jenom z toho důvodu, že Microsoftu poslední dobou moc nejde marketing, ve kterém je Google notně lepší.

Zkrátka aby Microsoft s prohlížečem Edge prorazil, musí zlepšit svou image. Problém je, že Redmond nemá zrovna pověst skvělé firmy. Hodně si reputaci pošramotil v době Windows Vista, později Windows 8 a i tím, že byl příliš zkostnatělý. Neřekl bych, že je tomu tak i dnes, ale rozhodně by to mohlo být lepší.

Aktuálně mi u Edge chybí už jen jediná věc. A to, když označím nějaký text, kliknu na pravé tlačítko myši, tak se mi nezobrazí možnost vyhledání fráze na internetu. Touto funkcí zrovna Chrome disponuje, takže je škoda, že ji Edge nemá.

Microsoft musí na prohlížeči ještě hodně pracovat, technologicky má dobře našlápnuto, kompatibilita je na dobré úrovni. Už jen stačí dostat Edge mezi lidi. Teď jen aby to v Redmondu nepohřbili jako Windows 10 Mobile, Windows Phone 7 nebo Zune... A který prohlížeč používáte vy? Edge, Chrome, Firefox, Operu nebo něco zcela jiného?