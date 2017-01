Fanoušek vytvořil vlastní verzi Portalu pro 40 let starý Apple

Svůj port zpracoval za pomoci softwaru Applesoft BASIC. Svým výtvorem tak svým způsobem oslavil 40leté výročí jak softwaru, tak samotného počítače Apple II – oboje doputovalo na spotřebitelský trh v roce 1977. Kulatiny se ze čtvrtiny dotýkají i samotného Portalu, který vyšel v roce 2007.

Svůj výsledek uveřejnil na síti YouTube, kde je možné jej shlédnout, a nabídl volně ke stažení.

Herní značku Portal snad hráčům netřeba představovat. Svým vzezřením připomíná klasické logické střílečky z pohledu první osoby. Její první díl vyšel v roce 2007, posléze se dočkal i pokračování v podobě druhého dílu. Na třetí díl fanoušci marně čekají.

Portal ovšem není klasickou střílečkou. Hráč ve svém arzenálu nenosí běžné pušky či jiné střelné zbraně, ale tzv. Portal Gun sloužící k vytvoření dvou portálů, mezi nimiž může posléze volně cestovat. Hráč představuje laboratorní myš v robotickém zařízení a jednotlivé úrovně samotné testovací komory.

Jejich design byl navržen tak, aby využití dvou portálů vyžadovalo důvtip. Předělání na 40 let starý počítač tedy byla více záležitost zachování principů a zajímavých mechanik, než-li grafiky.

Počítač Apple II byl ve své době jedním z nejpopulárnějších strojů. Pochází z roku 1977, disponoval osmibitovým mikroprocesorem, běžícím na frekvenci 1.0 MHz, a 4KB RAM. Později přibyly i výkonnější verze. Zobrazovat byl schopen nanejvýš 6 barev na displayi s rozlišením 280x192.

Přetvořený Portal svým vzezřením náramně připomíná tehdejší videohry, které se i přes jednoduchost zapsaly do herních dějin a definovaly svoji značku, žánr i budoucnost zábavního průmyslu. Na Apple II kdysi vyšly právě kousky jako Ultima I, King’s Quest, Karateka, The Oregon Trail, Might and Magic I a Prince of Persia.

Svoji verzi Portalu poskytnul moder komunitě zcela zdarma. Samotný počítač Apple II není zapotřebí - stačí webový emulátor. Na Weaverových webových stránkách se můžete podívat i na další jeho zajímavé projekty.