Fiat Chrysler se přidává k BMW a Intelu v projektu autonomního řízení

BMW, Intel a Mobileye jsou společnosti, které se zabývají vývojem autonomního řízení. Tato skupina existuje již od loňského července a jejich systém by měl být dostupný v roce 2021. Zároveň by měl být úrovně 4/5, tudíž půjde o zcela autonomní jednotku, která bude umět řídit zcela samostatně.

ve vývoji je nicméně i úroveň 3, kdy bude moci vůz jet automaticky například v kolonách nebo při pomalejších jízdách.

Právě tato skupina společností přijala mezi sebe další automobilku. Tou je Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Díky ní bude mít skupina mnohem lepší dosah na severoamerický trh, kde je Chrysler doma. Vstupem FCA do skupiny se má také urychlit uvedení technologie na trh, jelikož do ní vnese své inženýry a testovací kapacity. Díky spolupráci se snad podaří dostat na silnici 100 testovacích vozidel s autonomním řízením do konce letošního roku. Původně jich mělo být pouze 40.

Tato čtyřka (BMW, Intel, Mobileye, FCA) stále vyzývá další výrobce automobilů a vývojářské společnosti ke spolupráci. Snaží se totiž, aby jejich řešení bylo co nejrozšířenější, a tudíž by mohlo být levnější. Co myslíte, dočkáme se někdy autonomního řízení ve Ferrari?