Jakými zbraněmi mohou USA zničit podzemní opevněná jaderná zařízení v KLDR?

Síla posledního severokorejského jaderného testu je odhadována na 250 kilotun TNT. Předchozí test z loňského září se pohyboval kolem 30 až 40 kilotun TNT. Za rok by KLDR mohla provést další test, který by měl sílu jednu a více megatun TNT. Pro porovnání, strategické jaderné síly USA (rakety Minuteman) disponují hlavicemi o síle 350 kilotun TNT.

Pokud se Spojené státy rozhodnou nebo budou dotlačeny vojensky reagovat na jaderné ohrožení ze strany Severní Koreje, tak budou stát před nelehkým úkolem zpomalení nebo úplného zničení vojenského jaderného programu KLDR. Budou ovšem konvenční zbraně, kterými USA nyní disponuje, na tento úkol stačit?

Nejsilnější proti-bunkrovou bombou amerického letectva je GBU-57 A/B, známá pod označením MOP (Massive Ordnance Penetrator). Bomba je určena k ničení podzemních hangárů, železobetonových bunkrů a tunelů.

Hmotnost bojové hlavice se pohybuje kolem 2700 kg a celková hmotnost bomby pak činí 13 608 kg. Průbojnost materiálem je udávána na 60 metrů železobetonu (pevnost 35 MPa), 8 metrů železobetonu (pevnost 69 MPa) nebo 40 metrů skalnatého povrchu (viz. obr). Bomba je průběžně modernizována. Existují ale pochybnosti, jestli by byla dostatečně silná na zničení severokorejských podzemních instancí.

A co dále? Existují ještě tři projekty, které jsou v různých fázích vývoje, a které by se teoreticky mohly uplatnit v preventivních úderu na Severní Koreu, tedy za předpokladu, že by v oné kritické době byly k dispozici.

Prvním projektem je Robotic Undeground Munition. Jedná se o aktivní penetrátor, který je vybaven různými senzory a vrtákem. Bomba dosedne pomocí padáku v blízkosti cíle a začne vrtat do země. S vhodným zdrojem energie se dostane do jakékoliv hloubky a měla by být vybavena i obrannými prostředky, kdyby se ji někdo pokusil zastavit. Žádný prototyp ale zatím neexistuje.

Druhým projektem jsou pak hypersonické bunker buster střely. Mají se vyznačovat vysokou průbojností a budou dosahovat rychlosti vyšší než Mach 5. Bude ale záležet na tom, jaké varianty střel nakonec vzniknou. Např. to mohou být střely o hmotnosti 907 kg, které budou mít podobné penetrační vlastnosti jako 2,5 x těžší bomby GBU-28. Střely by byly určeny do vnitřních pumovnic letounů F-35. Na podzemní instance KLDR je to sice málo, ale třeba časem vznikne i hypersonický ekvivalent ke GBU-57 s lepšími parametry.

Třetím projektem jsou pak infiltrační roje dronů. Ty by se mohly dostat do podzemních objektů různými vstupními, kanalizačními a ventilačními otvory. Nakolik by roje dronů vybavené výbušninami byly efektivní, zůstává otázkou. V podzemí by musely manévrovat ve stísněném prostoru, a jejich početní výhoda by rychle vyšla do prázdna.

Spojené státy mohou proti severokorejskému jadernému programu použít i taktické jaderné zbraně. Jednalo by se o proti-bunkrové jaderné bomby B61 Mod 11, které mohou mít sílu až 340 kilotun TNT (jsou nastavitelné od 0,3 do 340 kilotun TNT). Je ale málo pravděpodobné, že by je Spojené státy použily tak blízko Ruska a Číny. Snad jedině za předpokladu, že by už USA byly v probíhající jaderné válce se Severní Koreou.