Konec svobodného internetu v Rusku. Vláda zakáže proxy a VPN služby

Steampunks vytvořili keygen na Denuvo. Crackli tak už hromadu titulů Ereb 06/22/2017 08:30:00 Společnosti Denuvo Software Solutions se tento rok moc nedaří v nekonečném boji s crackery. Už třetí hráč na scéně totiž umí prolomit jejich ochranu, a to dokonce rychleji než Italové ze skupiny CPY. Tím nováčkem je skupina Steampunks. http://cdr.cz/sites/default/files/denuvo.png

Denuvu unikla privátní data vývojářů. Byla objevena i nová verze ochrany Ereb 02/08/2017 10:30:00 S příchodem PC verze videohry Sniper Ghost Warrior 3 Beta vyšlo najevo, že nová verze protipirátské ochrany rakouské společnosti Denuvo Software Solutions už je tady. Odteď by zase všechny nové hry s touto ochranou měly získat status neupirátitelné. http://cdr.cz/sites/default/files/pirat-stopka.jpg

Ruský bombardér PAK DA má být ničitelem letadlových lodí USA Ereb 03/10/2017 08:30:00 Příští rok by mohl být veřejnosti odhalen prototyp ruského bombardéru PAK DA, který má spadat do kategorie letounů vybavených technologií stealth. Co si od tohoto stroje ruská armáda slibuje? http://cdr.cz/sites/default/files/rusky-bombarder.jpg