Mafia 3 se vrací ve třech příběhových rozšířeních, známe detaily i data vydání

Třetí díl populární gangsterské série Mafia je venku už čtvrt roku. To je dostatečná doba pro to, aby nás vývojáři z amerického studia Hangar 13, kde poslední díl původně české hry vznikal, seznámili s příběhovými DLC.

Rozšíření budou stejně jako v případě druhého dílu celkem tři. Vedle odboček od hlavního dějství původní hry nabídnou také nové herní mechaniky, prostředí, činnosti a odměny. Přesvědčit se o tom budeme moci už v březnu, kdy spatří světlo světa první z nich s podtitulem "Faster, Baby!"

Rychlá auta, dramatické honičky a neutuchající akci slibuje rozšíření, ve kterém se v roli hlavního hrdiny Lincolna Claye postavíme na stranu sestry ve zbrani Roxy Leveau. Úkol je jasný, vypátrat a sejmout zkorumpovaného šerifa, který omezuje občanská práva obyvatel na okraji města New Bordeaux.

Vývojáři se netajili ani s informacemi o zbylých dvou DLC. V květnu bude následovat další s podtitulem "Stones Unturned". Souviset bude se starými nevyřízenými účty. Do New Bordeaux přijede zatím nespecifikovaný záporák, se kterým si Lincoln Clay neporozuměl už ve Vietnamu, kde za války společně hájili barvy americké vlajky. Do sporu se zapojí i Lincolnův tehdejší seržant a současný parťák, agent CIA John Donovan.

"Sign of the Times" je název zatím posledního oznámeného DLC. Ve městě se rozmohou rituální vraždy, Lincoln bude tentokrát pracovat pro otce Jamese. Aby poodkryl pozadí zločinů a jednou pro vždy s nimi skoncoval, vydá se až do těch nejtemnějších - drogami prolezlých - koutů New Bordeaux. Mafia 3: Sign of the Times vyjde v červenci.

Další informace o jednotlivých DLC má tým ze studia Hangar 13 v plánu odhalovat postupně. Jak negativně jsme hodnotili původní hru s českými kořeny, se můžete dočíst zde.