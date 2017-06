Microsoft nečeká výdělky z Xbox One X, přinejlepším s nulou od nuly pojde

O specifikacích nově oznámeného Xbox One X jsme si pověděli minulý týden po jeho ohlášení na letošní E3 2017. Ve zkratce se jedná o zařízení, které nabídne pravé 4k rozlišení v možné kombinaci s 60 snímky za sekundu (jak u které hry). Pro porovnání, konkurenční Playstation 4 Pro nabízí buďto 4k povětšinou upscalované nebo nativní 1080p rozlišení s vyšší snímkovou frekvencí.

Microsoft si je výkonem své nové konzole natolik jistý, že konkurenční konzoli nepovažuje za jejího soupeře: „Na Pro se dívám spíše jako na soupeře pro Xbox One S, než pro Xbox One X,“ vysvětluje Phil Spencer v jednom ze svých rozhovorů.

Ceny převyšující konkurenci o 100 dolarů se prý neobává, jelikož je konzole určená pro specifický okruh hráčů, kteří touží po výkonu, ve kterém Xbox One X vítězí.

I přesto se však jedná o konzoli, ze které Microsoft neočekává profit, alespoň co se hardware týče. Údajně musel učinit mnoho kompromisů, aby se vůbec dostal na hranici $499 dolarů, které zaplatí alespoň výrobu samotné konzole. Microsoft očekává především značné prodeje konzole Xbox One S, zatímco Xbox One X má být čistě prémiový produkt pro nejnáročnější zákazníky.

Phil Spencer prozradil, že aktuální cena konzole pokryje přinejlepším pouze náklady na výrobu, nikoliv profit. Situace je tak podobná někdejším prodejům konkurenční konzole Playstation 3, která ve své době stála k výrobě $840, prodávána však byla za cenu $599.

„Nerad bych zacházel do čísel, ale abych zasvětil, tak peníze neleží v samotných konzolích, ale v prodejích her,“ vysvětlil Phil Spencer. Prodávané hry jsou nicméně prodejné i pro aktuální uživatele původního Xbox One a Xbox One S, marže se tedy "rozloží" mezi současnou trojici, jelikož Xbox One X neočekává žádné exkluzivní tituly.

Vzhledem k umírajícímu období současné generace, která nás snad brzy opustí za účelem odhalení nové, je tento přístup jistě pro Microsoft riskantní.