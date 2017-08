Jáchym Flídr Microsoft ohlásil Age of Empires 4! Vývoje se zhostí tvůrci Company of Heroes http://cdr.cz/sites/default/files/age-of-empires-gc17.png 08/22/2017 00:34:00 http://cdr.cz/clanek/microsoft-ohlasil-age-empires-4-vyvoje-se-zhosti-tvurci-company-heroes/diskuse Hry Zprávy Age of Empires Microsoft Relic Age of Empires IV

Úterý, 22 Srpen 2017 - 00:34 | Jáchym Flídr | Hry, Zprávy Letošní GamesCom 2017 o víkendu započal, a Microsoft již stihl vypustit jedno z největších překvapeních posledních ročníků. Slavná strategická série Age of Empires se vrací se čtvrtým dílem a svůj návrat ohlašuje upoutávkou. nepřehlédněte Letos je tomu 10 let od vydání poslední expanze Age of Empires III: Asian Dynasties, po které se společnost Microsoft už jen a pouze věnovala úpravám předešlých iterací. Před pár lety jsme se dočkali předělávky druhého (a patrně nejoblíbenějšího) dílu, Age of Empires II: HD Edition, která sérii oživila na dlouhá léta dopředu. Na červnové E3 2017 jsme zase byli svědky ohlášení kompletního remasteru prvního dílu, který se vrací ve zbrusu nové grafice a moderním kabátku již 19. října 2017. Ohlasy fanoušků byly více než kladné, a tak se patrně Microsoft rozhodl přehodnotit původní trilogii v kvadrologii. Ve včerejších večerních hodinách, ku příležitosti evropského herního veletrhu GamesCom, vypustila společnost do světa trailer, jehož myšlenka tkví jen a pouze v informaci, že Age of Empires IV se koná, na další detaily je video bohužel velmi skromné. V upoutávce se míhají různé epochy, které si fanoušci série mohou přiřadit přímo k samotným předešlým dílům. Od římského impéria, přes dobývání hradů po britské červenokabátníky až po samuraje. V tuto chvíli však není známo, zda se jedná jen o ódu na historii značky či o náznak samotného zasazení. Dozvídáme se však o tom, že vývoje se zhostí strategičtí veteráni z vývojářského studia Relic Entertainment, kteří se do herního průmyslu zapsali především výtečnými druhoválečnými strategiemi Company of Heroes. Volba vývojářského rukopisu by mohla vybízet k tomu, že se série Age of Empires přesune v čase opět kupředu – jak má ve zvyku – a projdeme si herně historické lekce z období první či druhé světové války. Zda se teorie naplní, prozradí čas. Kam byste si přáli vy, aby se série vydala? Zdroje: PCG nahlásit chybu Tweet Jáchym Flídr Začínal v roce 2012 jako redaktor serveru inGamer.cz, kde později povýšil na funkci editora videorubriky. Na CDR.cz, pod které inGamer.cz v roce 2014 přešel, začal jako zástupce šéfeditora herní rubriky. Od července téhož roku herní magazín vede. více článků, blogů a informací o autorovi Diskuse ke článku Microsoft ohlásil Age of Empires 4! Vývoje se zhostí tvůrci Company of Heroes Žádné komentáře.