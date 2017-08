Podívejte se, jak vypadá Spotify pro Xbox One

Xbox One měl v začátcích proti PS4 horší postavení a může za to samotný Microsoft, který absolutně pokazil úvodní prezentaci na E3. Toho právě využilo Sony a Redmondu se v podstatě vysmálo do obličeje. Různé restrikce hráčům prostě vadí, a právě ty u PS4 nebyly. Redmond nazýval Xbox One multimediálním centrem, nikoliv herní konzolí.

Je tedy paradox, že klient pro nejslavnější hudební streamovací službu přichází až 4 roky po vydání zařízení. Sony využilo svého postavení vůči Microsoftu a podepsalo se Spotify dohodu, která ji zaručovala exkluzivitu pro PS3 a PS4. To Redmond znevýhodnilo, ale klient je konečně tady.

Aplikace je designově jednoduchá a věcná, funguje stejně jako na konzolích od Sony nebo Android TV. To nicméně nevadí, docela se hodí k designovému jazyku Windows 10 na Xboxu One. Ovládání je poměrně intuitivní a funguje i dálkové ovládání pomocí telefonu.

Pokud se ptáte, proč Spotify neportovalo verzi, která je dostupná pro Windows 10, odpověď je jednoduchá. Bylo by to složitější, ne z hlediska technického, nýbrž z hlediska ovladatelnosti. Je to zkrátka aplikace, která se ovládá myší, případně dotykem. Na televizi byste nic moc neviděli.

Klient je postaven na HTML, takže je opravdu jednoduchý, ale naštěstí podporuje API zajišťující přehrávání na pozadí, a to i při hraní. Bohužel má i nějaká omezení. Tím je především absence stahování hudby pro poslech offline. Dá se však předpokládat, že tato funkce bude později doplněna. Spotify aktualizuje své klienty poměrně často.

Spotify je ke stažení na Store a můžete ji používat i se standardním účtem zdarma. Pokud však chcete poslouchat hudbu ve vyšší kvalitě nebo nechcete reklamy, musíte si zaplatit Premium účet.