První záběry z remasterovaného prvního Age of Empires jsou venku!

Age of Empires: Definitive Edition společně s předchozí zprávou vchází do stavu uzavřeného beta testování. Mnoho šťastlivců tak bude mít možnost okusit předělávku na vlastní myši a užívat si hry dosyta. Ostatní, méně šťastliví, jsou nadále odkázáni pouze na videa a to, co se vývojáři rozhodnou uvolnit. Naštěstí jsme na gameplay nečekali příliš dlouho.

Ve 14 dlouhých minutách ze hry vidíme jednu z řeckých kampaní, kde už je vojáků hlava na hlavě a město vymazlené do poslední věžičky. Máme tak možnost si prohlédnout většinu jednotek na nejvyšší úrovni vylepšení, tedy centuriony, trirémy, kněží, lukostřelce na koni, katafrakty a další.

Zároveň za ukázku ze hry neusedl nováček, ale zkušený hráč, který tuší, co má dělat. Za čtvrthodinku toho tedy stíháme vidět poměrně dost.

Hned po odkliknutí startu hry nás přivítá známá skladba, která byla orchestrálně přepracována v Praze, společně se zbytkem soundtracku (vyjma hlavní skladby z menu, která je nová) - tvorbu hudby popisuje video níže. Většina zvuků ve hře, jako reakce jednotek, odezvy budov a další, byly ponechány; popřípadě drobně vylepšeny.

Zatímco jednotky a stavby vypadají graficky jako vystřižené z původního dílu, uživatelské rozhraní je na první pohled velmi odlišné. Hlavní housle hraje černá barva, nikoliv béžová. Je tak vidět patrný přerod mezi herní plochou a kontextním rozhraním. Vzhledem k tomu, že ikonky byly nahrazeny novými, dovedeme si představit potíže, které mohou hráče zvyklé na předlohu potkat.

Uvítali bychom rozhodně menší horní lištu, která výrazně zasahuje do plochy, jelikož obsahuje jen doplňkové informace, které není potřeba mít neustále na očích.

Age of Empires: Definitive Edition nabídne více vzdáleností kamery; v této ukázce můžeme vidět vzdálenější volbu. Původní hra ve svém základu nabízela znatelně bližší pohled, na základě zvoleného rozlišení – s HD patchem, který kameru znatelně oddálil, si je však se svým remasterem velmi podobna. Vývojáři patrně cílili na hráče, kteří první díl stále občas zapnou a HD patch využívají.

Age of Empires: Definitive Edition vychází už 19. října 2017. Zaregistrovat se můžeme do bety na oficiálních stránkách. Letošní GamesCom však odhalil ještě větší překvapení, Age of Empires se vrací se čtvrtým dílem!