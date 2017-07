Elektromobily se dostávají na závodní okruhy. Představujeme zástupce z kategorie

Na festivalu rychlosti v Goodwoodu konaný v Anglii se letos objevily velice zajímavé automobily, konkrétněji elektromobily. Patří mezi ně Renault Zoe e-Sport Concept, prototyp londýnského elektro-taxíku TX5 a také Nissan BladeGlider.

Renault Zoe e-Sport Concept

Renault Zoe e-Sport je malý hothatch. I když, v tomto případě by se dalo říci, že je to spíše závodní speciál. Jedná se o dvousedadlový vůz postavený na základě Renault Zoe, což je malý elektromobil do města. Oproti standardnímu modelu nemá však obvyklých 90 koní, jich má 460. Točivý moment je slušných 640 Nm, což je o 100 Nm více, než má Ferrari 458 Italia. Ten produkují 2 elektromotory a je přenášen na všechna kola, takže se jedná o čtyřkolku.

Šasi má vyrobené z uhlíkového vlákna, ale kvůli bateriím i tak váží 1,4 tuny, ty váží celých 450 kg. To však neznamená, že by to nějak zásadně omezilo dynamiku. Z nuly na sto to zvládne za 3,2 vteřiny a to i díky odladěné karoserii s dobrou aerodynamikou, o kterou se postarala divize Renault Sport v Dieppe.

TX5

TX5 je nový plug-in hybridní taxík určený do Londýna. Bude postupně nahrazovat všechny starší modely TX4 s dieselovými motory. Díky tomu by mělo dojít k menšímu zamoření Londýna zplodinami z naftových agregátů. Stejně jako některé supersporty má hliníkovou konstrukci, díky čemuž je a zvyšuje se mu dojezd čistě na baterie.

Ty mají kapacitu 33 kWh a pohání motor Siemens. Čistě na elektrický pohon zvládne ujet přibližně 112 km, a když mu dojde šťáva, přichází na řadu 1,5 litrový turbobenzín od Volva s třemi válci. Ten bude vyrábět elektřinu pro elektromotor až do té doby, dokud mu nedojde palivo.

Nissan BladeGlider

Nissan BladeGlider je vůz pro tři pasažéry, jednoho řidiče a dva spolujezdce. Stejně jako v případě Renault Zoe se jedná o elektromobil. Má poháněnou zadní nápravu, přičemž k pohonu slouží 2 motory o celkovém výkonu 200 kW. Kapacita baterií bohužel není známá.

Zrychlení z nuly na sto trvá pod pět vteřin, což není špatné na vůz, který váží 1300 kg. Maximální rychlost činí 190 km/h. Sice není nejrychlejší, ale řekl bych, že Nissan ani nemíří na světový rekord v rychlosti. Zajímavější je driftovací mód, který je pro Japonsko typický. A právě tam BladeGlider míří.