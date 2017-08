Rozezněte svět písní v 3D plošinovce Fe, vydání na Switch potvrzeno

V kooperační hře A Way Out se utíká z vězení. Nabídne split-screen i online Michal Klacik 06/11/2017 14:45:00 EA častokrát nesází na nové značky, ale letos zjevně udělalo výjimku. A Way Out bude novou hrou, která zprostředkuje hráči zážitek útěku z ostře střeženého vězení. Ano, tohle vskutku zní slibně. http://cdr.cz/sites/default/files/awayout-e3-17_0.jpg