Rozjedete Mass Effect: Andromeda? Oficiální HW nároky zveřejněny

Mass Effect: Andromeda vychází 21. března pro trojici PC, Playstation 4 a Xbox One. Dělí nás už tedy pouhé tři týdny, během kterých se hra už dostává postupně do rukou recenzentů a uživatelů s předplatným EA Origin Access, kterým se titul odemkne již týden před samotným vydáním.

Tito uživatelé budou mít k dispozici 10 hodin z plné verze titulu, na které budou moci následně navázat po samotném vydáním a zakoupením hry. Nutno upozornit, že Electronic Arts momentálně nabízí bezplatné zkouškové období pro EA Origin Access na jeden týden.

Ve vzduchu tak visí potenciální šance oba časy prolnout a sáhnout po novém Mass Effectu: Andromeda o týden dřív zcela zdarma.

Nový díl nenaváže na události třetího Mass Effectu, ve kterém se hráči vžili do role velitele Shepparda. Namísto toho dostaneme do vínka novou posádku, která unikla z naší původní galaxie hledat lidstvu nový domov. Uvržením do stáze se nikdy nedozvěděla o osudu Země, což zároveň funguje jako zajímavá scénáristická berlička k ignorování již velmi rozvětveného příběhu.

Blížící se datum vydání souvisí se zveřejněním hardwarových požadavků. Bohužel Electronic Arts nijak neupřesňují, co si představují pod pojmy minimálních a doporučených nároky – na rozdíl od Ubisoftu, který je poslední dobou upřesňuje z hlediska rozlišení, úrovně detailů i přibližného frameratu.

Minimální požadavky:

Procesor : Intel Core i5 3570 nebo AMD FX-6350

: Intel Core i5 3570 nebo AMD FX-6350 Grafická karta (Nvidia) : Nvidia GTX 660 s 2 GB VRAM nebo lepší (DirectX 11)

: Nvidia GTX 660 s 2 GB VRAM nebo lepší (DirectX 11) Grafická karta (AMD) : AMD Radeon 7850 s 2 GB VRAM nebo lepší (DirectX 11)

: AMD Radeon 7850 s 2 GB VRAM nebo lepší (DirectX 11) Paměť RAM : 8 GB

: 8 GB Operační systém : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (pouze 64-bit verze)

: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (pouze 64-bit verze) Místo na HDD: Alespoň 55 GB volného místa

Doporučené požadavky:

Procesor : Intel Core i7 4790 nebo AMD FX-8350

: Intel Core i7 4790 nebo AMD FX-8350 Grafická karta (Nvidia) : Nvidia GTX 1060 s 3 GB VRAM nebo lepší (DirectX 11)

: Nvidia GTX 1060 s 3 GB VRAM nebo lepší (DirectX 11) Grafická karta (AMD) : AMD Radeon RX 480 s 4 GB VRAM nebo lepší (DirectX 11)

: AMD Radeon RX 480 s 4 GB VRAM nebo lepší (DirectX 11) Paměť RAM : 16 GB

: 16 GB Operační systém : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (pouze 64-bit verze)

: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (pouze 64-bit verze) Místo na HDD: Alespoň 55 GB volného místa

Hry od počátku po současnost: Mass Effect nasadil všem hrám i sobě vysokou laťku