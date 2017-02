Hry od počátku po současnost: Mass Effect nasadil všem hrám i sobě vysokou laťku

Třídílná scifi akční RPG space opera? Lidé jsou s tím očividně velmi za dobře. Na začátku října 2005 oznámila společnost BioWare svou novou značku Mass Effect a počátek vývoje tohoto epického vesmírného dobrodružství. Série se skvěle hraje, má výborný příběh, oku lahodící grafiku a komplexní univerzum, které ještě doplňují hromady DLC a knihy, potažmo i komiksy.

V roce 2012 byla tato trilogie nadobro ukončena, sága o Shepardovi uzavřela navždy dvířka. Ale byli bychom pošetilí, kdybychom si mysleli, že se společnost vzdá takového jména. Pět let uteklo jako voda, a za měsíc se na nás zřítí Andromeda. Pro její odloučenost to bude pro mnohé hráče odrazovým můstkem, jelikož nepotřebují znát předchozí události.

Jenže v případě tak příběhově nabité značky je to velká šloda. Vzhledem k povaze článku je v následujících odstavcích kupa spoilerů ke hlavním zápletkám dosavadních tří dílů, tudíž pokud jste sérii ještě nehráli a nechcete si zkazit překvapení, zde je poslední šance odejít.

Vesmírná Odysea

Uvedli jsme sice, že Mass Effect jsou RPG hry, ale otázkou je, do jaké míry? Každý díl byl totiž v tomto ohledu jiný než ostatní. RPG systém prvního dílu ukojil vilné choutky role-play pozitivních hráčů určitě. Všechny herní třídy a specializace měly své vlastní schopnosti a dovednosti, které se daly pomocí zkušenostních bodů vylepšovat a rozvíjet.

První Mass Effect také obsahoval možnost kompletně si vypiplat jak zbraně a vybavení své, tak celého týmu. V Mass Effect 2 naproti tomu došlo k zjednodušení RPG systému (RIP dlouhé minuty strávené nad výběrem a vylepšováním zbraní a brnění v jedničce) a obecné dynamizaci.

Přestože se jednalo o střílečku, tak se BioWare do hry podepsalo netradičním pojetím, známého z klasických izometrických RPG titulů, typu Baldur's Gate. Souboje se daly pozastavovat, abychom mohli rozdělit povely jednotlivým členům, pořádně si promyslet každý kout bojiště a zvolili správné dovednosti na správném místě ve správný čas.

Mnoha konzervativnějším fanouškům se tento přístup nelíbil, a proto poslední díl přišel s řešením, které uspokojilo každého – dal hráčům na výběr mezi třemi herními módy, které nabízely řešení jak pro ty, kteří sní o zkušenostních stromech, tak pro ty, kteří jsou více přímočaří jako Biff Tannen, a nakonec i pro ty, které více než samotné hraní baví spletité vypravěčské zákruty.

Roleplaying i v posteli

V pradávných, velmi dávných dobách, kdy ještě věřil lid i knížata, že hvězdy visí na železných skobách a zem je jako koláč placatá, BioWare si dalo velmi záležet na herních postavách. Použití pomyslného systému Opravdová lidská osobnost 2.0 (či něčeho ekvivalentního) bylo dobrým tahem – všechny charaktery mají své vlastní problémy, svá morální dilemata a vůbec svou vlastní hlavu.

RPG od BioWare jsou vůbec hrami mistrně napsaných dialogů, čím více se toho od jednotlivých postav dozvíte, tím více vám přirostou k srdci. Báječná herní kinematografie je podobně špičková a nasadila do herního odvětví jistý trend, který od té doby věrně následují i další značky.

V BioWare věděli, že stvořili postavy tak věrohodné, že si k nim hráči mohou vytvořit opravdový vztah. Pro větší ponoření se do hry lze dokonce s oblíbenou postavou navázat romantický vztah (i s osobou stejného pohlaví).

Některé lidi toto velice pobouřilo, hráči si dosud mohou vzpomenout na „Sexbox“ zpravodajského kanálu Fox News (ve vystupování proti různým kontroverzním videohrám má tato americká TV stanice bohatou historii). Pravda naopak je, že vývoj vztahů a emoce jsou v sérii zpracovány velmi jemně, takže žádný morální úlek nehrozí.

Přesto, jak nesmírně rozsáhlá série Mass Effect je, je také velmi znovuhratelná. Největší zásluhu na tom má to, že na každém sebemenším rozhodnutí záleží.

Příčina a následek v praxi: to si tak mydlíte nepřátele a dostanete se do místnosti, kde se schovává mladá slečna. Když ji necháte žít, vedle mydlení protivníků dále máte šanci zjistit, že ta nevinná slečna to na vás jen hrála a ve skutečnosti jí už zbývala jenom jedna vražda k přijetí do jistého spolku. Koušete si rty, nebo vám to imponuje?

Mass Effect vás za vaše skutky hodnotí. To, jak moc velké osiny v čemsi jste určuje nejenom vaše postavení na stupnici od Paragon (svatoušek) k Renegade (horší než Trixie), ale také vám zpřístupňuje unikátní dialogy a volby, které s druhou variantou prostě nezískáte. Mass Effect nastavuje našemu světu zrcadlo. I v daleké budoucnosti jsou mezi lidmi pěkní neřádi, a emzáci nejsou o nic lepší. A je jen na vás, jestli se k nim přidáte.

Mass Perfect

Kdyby autoři nezamýšleli hned od počátku trilogii, z prvního Mass Effectu by při pár významnějších změnách mohl být ucelený příběh o tom, jak Shepard přijde na to, že Země je v nebezpečí a odvrátí útok jednoho hlavního antagonisty a jeho indoktrinovaného poskoka.

Připomíná vám to něco? Není divu, schéma „hrdina proti záporákovi a jeho mnohdy ještě nebezpečnějšímu side-kickovi“ a jeho obměny jsou v audiovizuálních dílech jedny z velmi častých typů zápletky (např. filmy s agentem 007). Naštěstí se ale tak nestalo, a Mass Effect je tudíž jen předkrm pro daleko epičtější dobrodružství.

Shepard býval jen obyčejný zelený mozek, ale vše se změnilo poté, co si nechal narůst knír… ehm pardon, poté, co na planetě Eden Prime narazil na protheanský maják. Protože má Shepard úchylku pořád k něčemu chodit moc blízko, neodolá volání přírody ani tentokrát a maják mu předá vize, které se poté ukážou být varovnou zprávou o záhadné rase Reaperů, kteří každých padesát tisíciletí „sklízejí“ ty nejvyvinutější civilizace. Ukáže se také, že turianská spektra Saren tomu chce napomoci. Shepard si toho napoprvé na svá bedra naložil docela dost.

Odskok do záhrobí

Druhý díl začíná pár měsíců po konci prvního. Normandy se při jedné ze svých rutinních hlídek po gethských plavidlech stane obětí záhadného kolosu, který ji svými paprsky doslova rozřeže. Shepard sice může být kus chlapa (či ženské), ale naneštěstí pro něj se žádné Srdce ze zlata do 29 vteřin nikde nevyloupne a on zemře udušením v chladném objetí vesmíru. The End.

Aha, tak pokračujeme. To, co ze Sheparda zbylo, vyloví ze dna moře paravojenská pro-lidská organizace Cerberus a neváhá utratit enormní množství prostředků na jeho rekonstrukci a oživení, stejně tak jako na postavení druhé, ještě více hi-tech Normandy SR-2.

Samozřejmě, že to nedělá proto, že by měl Shepy narozky, sledují svoje vlastní (a poněkud xenofobní) cíle, se kterými jim hlavní protagonista musí chtě-nechtě pomáhat. Poté, co zjistí, že jeho zadek byl natržen nikým jiným než Kolektory. Byl by to nechal i plavat, kdyby nezačali unášet Pozemšťany z kolonií. A tak milému komandérovi nezbývá, než oprášit mrtvé rybičky v kajutě a letět zachránit, co se dá.

A to je jako všechno?

Příchod Mass Effectu 3 byl po předchozích dvou dílech jednou z nejočekávanějších událostí herní scény. Onen den nadešel a vše bylo fajn. Tedy až do doby o několik dní později, kdy se postupně rozpoutala vlna internetové nespokojenosti. Místo aby se hráči soustředili na celou hru, téměř celá jejich pozornost se zaměřila na zakončení, nad kterým nespokojené brblání viselo.

Mnoho hráčů se cítilo podvedených, protože všechny jejich volby učiněné v předchozích dvou hrách měly na to, jak hra dopadne, víceméně pouze vizuální efekt (označované jako RGB). Dokonce padla i žaloba za lživý hype.

Samozřejmě, konec Mass Effect ságy nebyl zdaleka tak propracovaný jak by měl a satisfakci moc nepomohlo ani bezplatné DLC Extended Cut, trochu vylepšující (ale nijak zásadně neměnící) epilog. Ale pokud pomineme neslavný závěr, Mass Effect 3 byl brilantní příslovečnou třešničkou na dortu. Utváření souladu, přátelství a harmonie v Galaxii nebylo nikdy předtím důležitější.

Dalo by se říci, že každá jednotlivá mise byla takovým zakončením předcházejícího příběhu. Úkoly pro společníky byly nabité dějem, pláčem a někdy i vztekem. Rozpracované zápletky jste konečně vyřešili, jen na ně došlo uprostřed hry, nikoliv v úplném závěru. I tak si ale série naložila na svá bedra až moc, než bylo v jejích silách. Fanoušci byli zvyklí na jistý nadstandard, který ale ke konci pominul a degradoval v tříbarevné zakončení.

Dnes jsme si připomněli, jak je to s Mass Effect ságou. Shrnuli jsme si trilogii, ale značka nespí. Právě teď, v těchto momentech se ve studiích BioWare pracuje na dalších příbězích z obrovského herního světa, jež pro potřeby série vznikl, a který by bylo škoda nevyužít více. Nebude to sice už s velitelem Shepardem, ale pokud se vám stýská, proč si Mass Effect neprožít znova?