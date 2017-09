Samsung nevěří OLED technologii, budoucnost vidí jinde

Samsung je znám tím, že se nebojí vlastních přístupů, řešení a inovací, a to i kolikrát za cenu toho, že jde na první pohled proti aktuálním tržním trendům. Dobrým příkladem této filozofie může být například fakt, že Samsung považuje technologii OLED, tedy jednu z na první pohled nejvýznamnějších technologií u displejů současnosti, za slepou uličku.

Dělat si věci po svém

Není tomu tak dlouho, kdy Samsung technologii masivně propagoval a podporoval její další rozvoj, aby se tak dostal do přímého souboje se svým domácím konkurentem, společností LG Electronics. Vypadalo to na tuhý souboj mezi těmito dvěma rivaly (Sony už v té době OLED vesměs vzdalo, byť byla před 10 lety jeho pionýrem), avšak nestalo se tak.

Po takřka dekádě vývoje na poli nanotechnologií, konkrétně pak kvantových teček (Quantum Dot – QD) se Samsung zaměřil právě na jejich aplikované využití v displejích, a zcela tak opustil OLED, poukazujíce na nevýhody OLED versus výhody QD. Odvážný krok (zejména ve světle aktuálního boomu OLED televizorů LG), jehož správnost ukáže teprve čas.

V každém případě se Samsung v blízké budoucnosti hodlá zaměřit u televizorů na HDR (vysoký dynamický rozsah) a z tohoto pohledu je pro něj QD podstatně přínosnější technologií, neboť na rozdíl od OLED dosahují QLED displeje Samsungu (obchodní označení od roku 2017) neporovnatelně vyššího maximálního jasu a šíře barevného gamutu.

To vše a rovněž fakt, že dle Samsungu trpí OLED displeje nezanedbatelnou mírou vypalování obrazu přesvědčilo vedení divize Visual Display k přesvědčení, že se k OLED technologii již nikdy nehodlá vrátit. A to i přesto, že na poli zobrazování černé v tmavé místnosti nemá aktuálně OLED technologie konkurenci. Dle vlastních podrobných průzkumů se však pro Samsung nejedná o dostatečně pádný argument.

Budoucnost ve znamení představivosti

Samsung dle svých čelních představitelů přestává vnímat televizor tak, jak to bylo běžné ještě před pár lety. Tedy jako bedýnku, která je v průměrné domácnosti zapnutá 3 až 4 hodiny denně, následně se vypne a je konec. Samsung vnímá, že za pár let se z televizoru stane chytrý přístroj v pravém slova smyslu s celou řadou dodatečných funkcí, z nichž některé bude sdílet s ostatními chytrými přístroji v domácnosti.

Je více než jisté, že nikdy nevymizí zásadní požadavek na to, aby TV byla primárně zdrojem krystalicky čistého obrazu v nadstandardně velkém měřítku, ale nebude to ani zdaleka jeho jediná funkce. Možnosti individualizace, výrazné estetické vlastnosti, vylepšené hlasové ovládání, centrum uživatelského obsahu z mnoha zdrojů, prvky umělé inteligence… To jsou jen některé z dílčích funkcí televizorů v blízké budoucnosti.

Televize jako taková již přestala být dle Samsungu králem a právě tato firma hodlá být tím, kdo pohne letitými paradigmaty a přinese do oboru zásadní změny. Na druhou stranu, jak jinak přesvědčit zákazníky, aby vyměnili svou naprosto funkční a plně dostačující „bednu“ za nový model, pokud jim zároveň neslíbí zásadní novinky, bez kterých nemohou dál žít?

Zejména pak v situaci, kdy na nadcházející sezónu Samsung slibuje zcela revoluční záležitost, kterou si prozatím ponechává v tajnosti?