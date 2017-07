Výrobce baterií Leclanché podepsal dohodu se Škoda Electric

Společnost Leclanché, která se zabývá výrobou bateriových článku, a společnost Škoda Electric, výrobce elektrických autobusů, trolejbusů, tramvají a elektromotorů, uzavřeli dohodu o spolupráci zahrnující koupi baterií pro autobusy. Smlouva je uzavřena na dobu pěti let.

Leclanché poskytne Škodě Electric dva druhy baterií. Větší baterie, které se budou nabíjet déle, vhodné především pro nabíjení přes noc. A poté menší baterie, které budou určeny pro častější dobíjení, například na autobusových zastávkách.

Tyto baterie budou integrovány v nových elektrobusech, které bude Škoda Electric prodávat po boku stávajících elektrobusů a trolejbusů. Budou určeny tam, kde nyní jezdí naftové nebo CNG autobusy a zároveň tam nejsou troleje, typicky příměstské linky. Ale samozřejmě budou vhodné i do města, kde se díky nim sníží množství škodlivých látek ve vzduchu.

První dodávku by měla Škoda Electric obdržet ke konci roku a mělo by se jednat o systém baterií s kapacitou od 50 do 350 kWh. Ty budou splňovat certifikaci ECE-R100.r2, čímž je bude možno provozovat na pozemních komunikacích EU. Zároveň budou plně modulární. Díky tomu Škoda Electric bude mít možnost vyrábět elektrobusy o délce od 6 do 26 metrů, kterými pokryje většinu trhu.

Plzeňský závod už zkušenosti s elektrobusy má, takže se nebude jednat o první pokus. Vyrábí model Škoda PERUN, ten má kapacitu baterií 222 kWh a dojezd až 200 km. Pokud tedy Škoda Electric přichystá nějaký model s kapacitou baterií 350 kWh, může být dojezd podstatně navýšen až na přibližných 300 km s přihlédnutím na zvýšení hmotnosti. Samozřejmě se pohybujeme v teoretické hladině a realita bude odlišná.