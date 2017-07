Windows 10 pro ARM nedorazí na stávající telefony, potvrdil Joe Belfiore

Joe Belfiore také poskytl vysvětlení, proč nelze tyto telefony upgradovat. To je spíše technického rázu. Narozdíl od klasické architektury x86, potřebuje Windows 10 pro ARM ještě jednu vrstvu, která komunikuje mezi systémem a samotným hardwarem. Ta se jmenuje BSP (vrstva, obsahující ovladače hardwaru, která se stará o komunikaci mezi hardwarem a softwarem). Tato vrstva se u x86 architektury nevyskytuje, a tudíž je snažší používat aplikaci na různých počítačích, kdežto z pohledu vývoje operačního systému jsou různé procesory ARM různě implementované.

Fanoušci a zároveň majitelé high-endových telefonů s operačním systémem Windows 10 Mobile bohužel nebudou moci upgradovat na plnohodnotný operační systém, kterým Windows pro ARM rozhodně je. A potvrdil to samotný Joe Belfiore, vice-prezident divize starající se o Windows a zařízení.

Ještě před tím zmínil, že Windows 10 pro ARM je systémem, který navozuje pocit používání klasického počítače na zařízení s procesorem ARM. Tudíž lze těžit z výhod těchto procesorů, mezi které patří napřílad nižší spotřeba, delší doba běhu na baterii nebo integrované LTE modemy. A že pro mobilní zařízení mají Windows 10 Mobile.

Nicméně také dodal, že ona úprava pro různé procesory stojí nějaký čas a úsilí a že nevidí racionální důvod, proč portovat Windows 10 pro ARM na aktuálně doprodávaná zařízení s Windows 10 Mobile, když je stejně už moc lidí nepoužívá.

Ve zkratce. Windows 10 pro ARM je určen na notebooky a tablety, kde poskytne lepší kompatibilitu se staršími aplikacemi, a usnadní tak práci se systémem. Není určen na telefony. Na druhou stranu to nevylučuje, že by se někdy v budoucnu neobjevilo nějaké zařízení s Windows 10 pro ARM, například Surface Phone.

Je to škoda, protože Windows Phone byla sice nejspíše slepá cesta, ale byla to alespoň alternativa k Androidu nebo iOS. Jako mnohdy to však Microsoft úplně pokazil a dobrý nápad přišel v niveč, jelikož vývoj Windows 10 Mobile v podstatě stagnuje.